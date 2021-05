Im heurigen Schuljahr wurde die erste Religionsolympiade - "Theolympia" in insgesamt fünf Diözesen ausgeschrieben. Zwei Schüler der HLUW Yspertal landeten dabei im Finale. Weiters bietet die Privatschule in den Sommermonaten eine besondere und kostengünstige Jugendwoche an.

YSPERTAL/ZWETTL. Ausden insgesamt 118 Einreichungen wählte die Jury 15 Finalisten aus. „Wir freuen uns sehr, dass es zwei unserer Schüler in diese Finalrunde geschafft haben und gratulieren Evelyn Penz (3WKW) und Alexander Grabner (5WKW) auf das Herzlichste“, zeigt sich Schulleiter Gerhard Hackl erfreut. Thema des Wettbewerbs war die Frage nach dem Verhältnis von Glaube und Vernunft.

Glaube und Vernunft

Was ist Glaube, was ist Vernunft? Sind Glaube und Wissen Gegensätze? Muss ich anderen meinen Glauben vernünftig erklären können oder ist Glaube immer mehr, als Vernunft und Sprache fassen können? Gehört zum Glauben auchdas Fragen und sogar das Zweifeln? Wie gehe ich um mit Glaubensfragen, die mir widersprüchlich oder unlösbar scheinen?

Diese Fragen sowie Zitate von Galileo Galilei, dem tschechischen Theologen und Religionsphilosophen Thomas Halik, der evangelischen Theologin Dorothee Sölle sowie aus der Bibel wurden den Schülern als Rahmen mitgegeben. Die hochkarätige Jury aus Universitätsprofessoren, Fachinspektoren und Redakteuren zeigte sich angetan von der Reflektiertheit und Ausdrucksfähigkeit der jungen Menschen in den eingereichten Essays.

Jugendwoche der HLUW

Die Natur fachkundig erleben, sich für die Natur begeistern! Professoren und Absolventen der HLUW Yspertal gestalten ein besonderes Programm für Kinder von zehn bis 15 Jahren in den Sommerferien, natürlich unter Einhaltung aller Hygieneregeln und Auflagen, die durch die Coronavirus-Pandemie zu diesem Zeitpunkt notwendig sind. Diese ökologische Jugendwoche an der HLUW Yspertal startet am 21. August und geht bis 27. August 2021. Untergebracht sind die teilnehmenden Jugendlichen im Privatinternat.

„Ein abwechslungsreiches Programm mit coolen Freizeitaktivitäten will man je nach den durch die Coronavirus-Pandemie bedingten Möglichkeiten bieten. In den 220 Euro Kostenbeitrag ist eigentlich alles enthalten, von der Unterbringung, Verpflegung, Betreuung bis zur Programmgestaltung durch Pädagogen der Schule und des Privatinternates“, erklärt Abt Johannes vom Stift Zwettl.

Schnupperwoche für Interessierte

Diese beinhaltet zum Beispiel Erkenntnisse in der Wasserchemie, Biologie, Landschaftsökologie, Lärmmessung und das in spielerischer Form. Coole Freizeitangebote stehen am Schulstandort zur Verfügung. Die Angebote reichen von einer In- und Outdoorkletterhalle, einem Turnsaal, einem Erlebnisbad, einem Badeteich, einem Naturpark bis hin zu abwechslungsreichem Training an Fitnessgeräten. Diese Woche in den Ferien eignet sich auch als Schnupperwoche für Interessierte an der fünfjährigen berufsbildenden höheren Ausbildung mit Reife- und Diplomprüfungsabschluss.

Die Anmeldung ist jederzeitmöglich! Informationen unter 07415/7249 oder www.hluwyspertal.ac.at