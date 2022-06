Da Peter Sigmund MBA, Geschäftsführer der Destination Waldviertel GmbH, auf unbestimmte Zeit im Krankenstand ist und daher seine Agenden zurzeit nicht ausüben kann, wurde interimistisch eine zweite einzelvertretungsbefugte Geschäftsführerin durch die Gesellschafter bestellt. Zudem soll künftig auch eine Prokura eingerichtet werden.



WALDVIERTEL. Die Niederösterreich-Werbung hält Beteiligungen an allen sechs Destinationsgesellschaften. Eine interimistische Geschäftsführung in einer Destination wird in der Regel aus der Stabsstelle Beteiligungsmanagement der Niederösterreich-Werbung GmbH unterstützend bestellt.

Mag. Kristiane Spiegl ist im Beteiligungsmanagement federführend tätig und kann zudem langjährige Projekterfahrung im Tourismusnetzwerk Niederösterreich sowie in der Zusammenarbeit mit den Destinationen vorweisen. Aus diesem Grund wurde Mag. Kristiane Spiegl mit dieser neuen Aufgabe betraut und von der Generalversammlung zur zweiten einzelvertretungsbefugten Geschäftsführerin bestellt. Somit herrscht im Team der Destination Waldviertel aktuell 100 Prozent Frauenpower.

Mag. Kristiane Spiegl hat an der Wirtschaftsuniversität Wien Betriebswirtschaft studiert und ist seit April 2013 in der Niederösterreich-Werbung tätig. Ihre Aufgabenfelder reichten in der Niederösterreich-Werbung bisher von touristischer Produktentwicklung, Contentmanagement und Marketing bis hin zum Innovationsmanagement. Seit November 2021 ist sie im Beteiligungsmanagement tätig. Sie kann unter anderem langjährige Erfahrung im Projekt- und Stakeholder-Management im Tourismusnetzwerk Niederösterreich vorweisen und war maßgeblich an der Entwicklung der Tourismusstrategie 2025 beteiligt. Ihre familiären Wurzeln rühren aus dem Waldviertel, genau genommen aus der Gemeinde Japons im Bezirk Horn – die Weiterentwicklung der Tourismusdestination Waldviertel liegt ihr somit auch persönlich am Herzen.

Um in der Destination Waldviertel GmbH künftig Entscheidungsengpässe zu vermeiden, wird zudem auch an der Einrichtung einer Prokura gearbeitet. Ziel dieser Maßnahmen ist die Fortführung von Stabilität und Kontinuität in der Destination Waldviertel.

Das Team der Destination Waldviertel GmbH wünscht Kristiane Spiegl viel Erfolg für ihre Aufgaben und Peter Sigmund weiterhin das Beste für seine Genesung!