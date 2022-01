100 Jahre NÖ: Keine andere Kultur-Einrichtung war über all die Jahre hinweg so prägend wie die des Stiftes Zwettl.

STIFT ZWETTL. Die frühesten Sängerknaben-Einträge der 1650er-Jahre belegen eine Zeit, als man sich seitens des Stiftes entschloss, im Rahmen der Spitalsstiftung arme Knaben auszubilden – bis ins 20. Jahrhundert war eine solche Aufnahme in ein Sängerknabeninstitut für viele sozial Schwache die einzige Möglichkeit, ihrem scheinbar vorbestimmten Schicksal zu entrinnen.

Unter den Aufzeichnungen findet sich bereits 1657 ein kleiner Fagottist (das Instrument war erst wenige Jahre davor entwickelt worden), aber auch ein Entlaufener, den der Chronist mit „ein böser bueb“ charakterisiert.

P. Stephan prägte große Zeit

In den letzten 100 Jahren prägte vor allem Pater Stephan Holzhauser eine große Zeit. Er ist damals für viele Sängerknaben zu einem langjährigen und treuen Wegbegleiter geworden. Ein Umstand, den man auch aus seinem Nachlass im Archiv ablesen kann.

582-jährige Tradition endete

Im Jahr 2017 gab der immer dünner besetzte Buben-Chor sein Abschiedskonzert. Trotz intensiver Bemühungen, wie Abt Johannes Maria Szypulski betonte, sei der Betrieb, wie wir ihn kannten, nicht mehr aufrechtzuerhalten.

In der jüngeren Geschichte wurden die Stift Zwettler Sängerknaben von Martin Schebesta, Andrea Weisgrab und zuletzt von Marco Paolacci geleitet. Dieser ist seither auch bemüht, dem Traditionsloch ein Ende zu bereiten. #%Die aktuelle Corona-Pandemie trägt jedoch dazu bei, das Vorhaben noch schwieriger zu machen. Unter den Präfekten zeigten in den letzten Jahrzehnten Pater Ägid Traxler, Pater Gregor Bichl und Pater Maximilian Krausgruber, der das Haus seit geraumer Zeit verlassen hat, sowie zuletzt Pater Bernhard Prem vollen Einsatz in der Betreuung der Buben.