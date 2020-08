Bürgermeister Landtagsabgeordneter Franz Mold und Stadträtin Anne Blauensteiner luden Johann Berger in das Stadtamt ein, um ihm für seine ehrenamtliche Arbeit und Initiativen rund ums Wandern persönlich zu danken.

ZWETTL. Johann Berger betreibt seit acht Jahren den Wanderblog www.zwalk.at und macht damit Lust aufs Wandern in und rund um Zwettl. So führt er interessierte Wanderer auf über 500 Homepage-Einträgen mit stimmungsvollen Fotos und detaillierten Wegbeschreibungen durch Zwettls umfangreiches und idyllisches Wanderwegenetz. Federführend wirkt er zusätzlich bei der Optimierung der Wanderwegbeschilderung im Gemeindegebiet mit, um einen wilden Schilderwald zu vermeiden und die Orientierung für Wanderer zu optimieren. Neben seiner Leidenschaft fürs Wandern hat Berger aber auch 3.500 Marterl im Bezirk Zwettl fotografiert. Die Leidenschaft fürs Wandern teilt er mit seiner Frau Dorli, die ihm als Wegbegleiterin und Lektorin treu zur Seite steht.

"Wandern war bei uns in der Region schon immer sehr aktuell und wird immer beliebter. Da ist besonders die richtige Beschilderung wichtig. Gäste können so die Region kennenlernen und sich an unserer schönen Natur erfreuen. Ich möchte deshalb heute Danke sagen, für die jahrelange ehrenamtliche Tätigkeit, und hoffe, dass Sie auch weiterhin mit so viel Engagement für unsere Gemeinde arbeiten", so Bürgermeister Franz Mold.

"Ich möchte mich gern den Dankesworten des Bürgermeisters anschließen und noch hinzufügen, dass die Nächtigungszahlen im Juli im Vergleich zum Vorjahr eine enorme Steigerung aufweisen", zeigte sich Tourismus-Stadträtin Anne Blauensteiner erfreut.