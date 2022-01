BEZIRK ZWETTL. "Umweltschutz geht uns alle etwas an!" - unter diesem Motto versammelte sich der Bezirksvorstand der Jungen Volkspartei Zwettl. Gemeinsam wurden stark frequentierte Straßen aufgesucht und Müll eingesammelt, der am Asphalt, im Graben oder im Acker lag. Die Aktion soll darauf aufmerksam machen, dass die Erhaltung des "Lebensraums Natur" uns allen zugute kommt.

Die befüllten Säcke wurden anschließend bei Privatgrundstücken in der Nähe der Fundorte an Holzstäben befestigt und mit der Botschaft "Achte auf den Lebensraum Natur" versehen. „Mit dieser Aktion wollen wir als Junge ÖVP darauf aufmerksam machen, den Müll richtig zu

entsorgen und beim Autofahren nicht einfach neben die Straßen auf die Wiesen oder in den Wald zu schmeißen. Uns Jungen ist das ein wichtiges Anliegen, damit auch wir in Zukunft in einer gesunden Umwelt leben können“, so Bezirksobmann Matthias Schiller.