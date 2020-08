Der 16-Jährige aus dem Bezirk Gmünd hatte eine schwere Kindheit. Er landete immer wieder in Heimen, jetzt vor Gericht in Krems. Die Liste der Vorwürfe der Staatsanwaltschaft war lang. Versuchter Widerstand gegen die Staatsgewalt, schwere Körperverletzung und Körperverletzung.

Im Moorbad

Die Vorfälle der Reihe nach. Am 1. März traf sich eine Gruppe Jugendlicher, darunter der 16-Jährige, im Moorbad Schrems, um zu feiern und zu trinken. Als ein Mädchen zum Steg ging und äußerte, sie wolle das Wasser testen, stürzte sich der Beschuldigte auf sie. Es kam zum Gerangel und er soll auf sie eingetreten und eingeschlagen haben. Dabei erlitt die damals 15-Jährige eine Kieferprellung sowie blaue Flecken.

Nur gerettet

Dazu meinte der Angeklagte, dass er das Mädchen nur habe retten wollen. Er habe befürchtet, dass sie bei diesen Temperaturen im März wirklich ins eiskalte Wasser habe gehen wollen. Bei dem Gezerre sei er auf sie draufgefallen. Davon könnten die Verletzungen stammen. Er habe sie nicht geschlagen. Das betroffene Mädchen sagte aus, vom Beschuldigten getreten und geschlagen worden zu sein.

Freche Zeugen

Weitere Freunde des Beschuldigten marschierten als Zeugen auf. Bei der Polizei hatten sie die Angaben des Opfers bestätigt. Vor Gericht litten sie jedoch unter eklatanten Erinnerungslücken und zeigten sich teils frech gegenüber Richterin und Verteidigung. Einer log so offensichtlich, dass er wohl Post von der Staatsanwaltschaft bekommen wird.

Nächster Ausraster

Am 29. März 2019 kam es zum nächsten Ausraster. Als Polizeibeamte den Volltrunkenen ins Spital Zwettl bringen wollten, attackierte und beschimpfte er die Beamten und die Sanitäter. Tags darauf wiederholte sich das Schauspiel, als man den Beschuldigten in die Klinik Mauer überstellen wollte.

Krönender Abschluss der Tathandlungen war, dass der junge Rabiate am 28. August 2019 in Albrechts den Vater seines Freundes, der auf der Suche nach seinem Sohn war, bedrohte und ihm Hämatome am Arm zufügte.

Der Vater gab an, er habe große Angst gehabt. Der Angeklagte habe ihn eine halbe Stunde festgehalten. Nur durch ein vorbeikommendes Auto habe er der Situation entkommen können. Der Sohn bestätigte die Aussagen seines Vaters nicht. Er habe keine Aggressionen gegen seinen Vater wahrgenommen.

Schuldspruch

Trotz des Wirrwarrs an verschiedenen Aussagen schenkte die Richterin den Angaben der Opfer Glauben. Sie verurteilte den 16-Jährigen zu sechs Monaten bedingter Haft. Zudem wird ihm ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt. Auch muss er psychologische Hilfe in Anspruch nehmen. Nicht rechtskräftig. -Kurt Berger