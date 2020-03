OTTENSCHLAG. Am 4. März 2020 fand am Vormittag an der Fachschule Ottenschlag eine Kooperation mit der Obst- und Weinbauschule Krems statt. Obstbaumeister Christian Engel, Lehrer Leonhard Czipin und deren Schüler zeigten dem ersten und zweiten Jahrgang der Schule wie Obstbäume fachgerecht geschnitten werden, um damit die Harmonie von Wachstum und Ertrag der Früchte zu erhalten. Viele fleißige Hände waren bemüht die vielen Obstbäume der LFS Ottenschlag kompetenzorientiert zu behandeln. Die beiden Experten Leonhard Czipin und Christian Engel erklärten viel Wissenswertes über das Zurechtschneiden, das Wachstum, die Knospenbildung und das Ableiten von unnützen Zweigen. Die Schüler wurden in Kleingruppen zusammengewürfelt, wobei bei jeder Gruppe ein Experte tatkräftig zur Hilfe stand. Somit konnten im Schulgarten zahlreiche Obstbäume gemeinsam geschnitten werden und dies führt langfristig gesehen zu einem perfekten Ergebnis. Voller Euphorie sind nun die Schüler der Fachschule Ottenschlag auch bereit in ihrer Freizeit mit Hausmeister Christian Fichtinger noch fehlende Bäume in einen passablen Zustand zu bringen.