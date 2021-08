Am Sonntag, 15. August findet in Friedersbach erstmals der Laurenzifrühschoppen statt. Der Kirtag an sich wird bereits seit 60 Jahren im August zu Ehren des Kirchenheiligen Laurentius gefeiert.

FRIEDERSBACH. Ab 11:00 Uhr startet das Programm mit dem Frühschoppen und Musik von "Martin & Martin". Dazu gibt es ganz traditionell Gulasch, Weißwurst mit Brezn, Fleischknödel, Bier vom Fass und viel gute Stimmung - typischer kann man das Waldviertel nicht erleben.

Bitte beachten, dass aus gegebenem Anlass nur Gäste eingelassen werden können, die eines der 3G's (geimpft, genesen, getestet) erfüllen.