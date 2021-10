Lkw sollen draussen bleiben - SPÖ Zwettl für Sicherheit von älteren Menschen und Kindern

ZWETTL. "Die Menschen im Bezirk Zwettl und unsere Umwelt leiden aufgrund des Lkw-Verkehrs unter Lärm und Staub. Besonders in den Marktgemeinden Schwarzenau und Göpfritz sowie in den angrenzenden Orten der Bezirkshauptstadt Zwettl ist die Situation besonders belastend. Dazu kommt, dass die Sicherheit vor allem von Kindern und älteren Menschen nicht mehr gegeben sind. Dennoch blockiert die ÖVP eine kilometerabhängige Maut für LKW auf allen Straßen – nicht nur auf Autobahnen und Schnellstraßen. Doch nur so können wir die Mautflucht stoppen", erklärt der Bezirksvorsitzende Herbert Kraus.



„Der Bezirk Zwettl erstickt im Schwerverkehr, dank der ÖVP donnern die LKW weiterhin durch unsere Ortschaften. Hier wird lieber die LKW-Lobby bedient, als endlich im Sinne der Gesundheit und des Klimaschutzes zu handeln. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Die Transit-LKW müssen raus aus den Gemeinden und im Idealfall auf die Schiene“, sagt LAbg. Josef Wiesinger, und meint weiters „Wir werden uns mit Nachdruck dafür einsetzen und weiterkämpfen. Denn alle Menschen, die vom LKW-Verkehr in den Ortschaften betroffen sind, können nicht mehr atmen und schlafen. Sie sind tagtäglich Gefahrensituationen ausgesetzt. Für sie wollen wir kämpfen!“

Die SPÖ NÖ und LHStv. Franz Schnabl haben dazu eine Petition gestartet, welche unter folgendem Link zu finden ist: https://noe.spoe.at/petitionen/transit-lkw-stoppen.