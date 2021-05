Am Samstag, 29. Mai fand in ganz Niederösterreich der Museumsfrühling 2021 statt. Der Museums-Lokalbahn Verein Zwettl nahm dies zum Anlass um das Museum nach dem Lockdown mit einer Sonderaustellung wiederzueröffnen.

ZWETTL. Im Zentrum steht dabei die Dampflokleihe 93, das "Zugpferd der Lokalbahnen". Im Warteraum des Bahnhofsgebäudes ist eine Bilderaustellung eingerichtet, sowie Modelle der Lokomotive vor unterschiedlichen Zügen, wie sie jahrzehntelang auf der Zwettler Lokalbahn unterwegs war. Zusätzlich sind auch einige Originalteile der Lok zu sehen.

Ausfahrt zum Hunderter geplant

Am Freigelände ist die vereinseigene Dampflokomotive 93.1434 und auch eine eine zweite Dampflok sowie die Waggonsammlung zu besichtigen. Die Mitglieder des Vereins sind aktuell dabei, gemeinsam mit Freiwilligen diese zu restaurieren.

"Unsere Lokomotive der Reihe 93 wurde 1928 gebaut und wir hoffen, sie zu ihrem 100-jährigen Jubiläum wieder fahren zu können, falls es dem Verein finanziell möglich ist. Der Kessel muss erst inspiziert und anschließend repariert werden, so eine Instandsetzung kostet viel Geld," erzählte Obmann Karl Wasinger bei der Eröffnung.

Brückenbauwettbewerb

Der Museums-Lokalbahn Verein Zwettl veranstaltete nach der vergangenen Sonderausstellung einen Brückenbauwettbewerb für Kinder unter 15 Jahre. Die Eröffnung wure schließlich als verspäteter Anlass genommen um die Siegerehrung durchzuführen. Gewonnen hat dabei Jakob Ramssl vor Michael Fitz sowie Jakob und Moritz Thaler.

Mit dem Zug zum Braustadtfest

"Insgesamt stellte das vergangene Jahr mit all den Einschränkungen den Verein auf eine harte Probe, aber wir sehen wieder positiv in die Zukunft" so Wasinger. Ab sofort ist das Museums-Cafe wieder jeden Samstag ab 13 Uhr geöffnet. Die nächste Ausfahrt ist für September geplant. Am 18. und 19. September heißt es "Mit Volldampf zum Zwettler Braustadtfest". Die Sonderfahrten werden zwischen Zwettl und Waidhofen/Thaya geführt.