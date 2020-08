Der erste Kinderroman von Ines Gölß ist erschienen. In "Ludmilla und Julius - verhext und zugezaubert" geht es um Zauber, Mut und Freundschaft.

Schon in vier Wochen ist die Hexenprüfung und die möchte Ludmilla unbedingt bestehen. Doch immer wieder fehlen ihr Zutaten für die Zaubertränke, die sie beherrschen muss. Gemeinsam mit ihrem Kater Puschkin begibt sie sich in so manche Gefahr, die begehrten Zutaten zu beschaffen. Zum Glück lernt sie den Menschenjungen Julius kennen, der ihr in jeder Situation zur Seite steht. Selbst bei der schwierigen Aufgabe, ein Haar der bösen Hexe Schaudergraus zu stibitzen. Doch ihr Plan misslingt.

Das Buch ist aus der Sicht von Ludmilla und Julius geschrieben. Somit haben Mädchen und Jungen gleichermaßen Spaß an der spannenden und witzigen Hexengeschichte. Auch hier geht es wieder um Mut und Freundschaft.

Ein Kinderroman für Kinder ab zehn Jahren mit vielen schwarz-weiß Illustrationen. Verlag BoD, 312 Seiten, 11,99€ Softcover. In allen Buchhandlungen und Online Buchhandlungen bestellbar. ISBN 9783750497443