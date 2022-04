Mir kommt vor, dass das Eis jetzt bricht

Lange hat man sich im Bezirk Zwettl – teilweise mit großem Erfolg – gewehrt, weitere Windränder in die Landschaft bauen zu lassen. Umweltschützer traten ebenso sofort nach Bekanntwerden einer möglichen Bebauungszone auf den Plan wie Landschaftsschützer, Naturliebhaber, Touristiker und viele mehr. Doch – wie man auch immer zum Thema Windkraft im Waldviertel stehen mag – mir kommt vor, dass mit dem neuen, zweiten, Windpark in Grafenschlag, das Eis gebrochen zu sein scheint. Zwar werden oben genannte Gruppierungen nach wie vor alles versuchen, um ihre Standpunkte durchzubringen, doch es beschleicht mich das Gefühl, dass es in der Bevölkerung langsam, aber sicher einfach zur Kenntnis genommen wird. Wahrscheinlich immer nur so lange, bis ein möglicher Windpark vor der eigenen Haustüre entstehen könnte. Jedenfalls gehen die Bestrebungen der Politik und der Betreiber stetig voran und so könnte es nun eben bald den nächsten Windpark geben.

Windpark Zwettl: Standortprüfung