Der Mohngarten Armschlag ist nun ökologischer Schaugarten.

ARMSCHLAG. 96 Schaugärten in Niederösterreich öffnen in der Gartensaison ihre Tore, um Einblick in ihre persönliche Wohlfühloase zu gewähren. Sie werden ausnahmslos nach den Kriterien von "Natur im Garten" - keine Pestizide, keine chemisch-synthetische Düngemittel und kein Torf - gepflegt. "Schaugärten sind persönliche Inspirations- und öffentliche Wohlfühloasen des Landes Niederösterreich. Umso mehr freut es mich, dass der Mohngarten Armschlag dem Schaugartennetzwerk angehört und die Gartentore für Besucher öffnet. Damit wird ein wertvoller Beitrag geleistet, der die Idee des ökologischen Gärtnerns in Niederösterreich weiter florieren lässt", so Landesrat Martin Eichtinger.

NÖ ist Gartenland Nummer Eins

Niederösterreichs Gartenwelt gestaltet sich facettenreich: Vom Bauern- und Kräutergarten über prunkvolle Schlossparks und verborgene Stiftsgärten bis hin zu experimentellen und modernen Gartenprojekten präsentieren sich die blühenden Ausflugsziele in einer Vielfalt, wie sie anderswo kaum zu finden ist. "Es freut uns sehr, dass die Schaugärtner Niederösterreichs die Kernkriterien der Bewegung ‚Natur im Garten‘ so gewissenhaft umsetzen. Sie fördern damit eine intakte Umwelt und zeigen vor, wie einfach eine naturnahe Pflege von Gärten und Grünräumen ist. Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein bekommen dadurch einen höheren Stellenwert", unterstreicht Eichtinger das Engagement, welches Niederösterreich zum ökologischen Gartenland Nummer eins in Europa macht.