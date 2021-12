MONIHOLZ. Aufgrund des Alters der Straßenkonstruktion, den aufgetretenen Schäden (Spurrinnen, Netzrisse, starke Setzungen in den Randbereichen et cetera) sowie der zu geringen Fahrbahnbreite entsprach die Fahrbahn der Landesstraße L 7068 nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen. Daher wurde die Fahrbahn im Bereich Moniholz auf einer Länge von 630 m erneuert. Landtagsabgeordneter Franz Mold nahm in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Fertigstellung der Bauarbeiten vor.

Auf einer Gesamtlänge von rund 630 m und einer Gesamtfläche von rund 3.100 m² wurde

die Fahrbahn verbreitert, erneuert und verstärkt. Auf die bestehende Fahrbahn wurden etwa 20 cm Frostschutzmaterial aufgetragen. Abschließend wurden über die gesamte Länge die Bankette wiederhergestellt und die Entwässerungsgräben neu errichtet. Für das Jahr 2022 ist eine einfache bituminöse Oberfläche angedacht. Die Bauarbeiten dauerten von September bis inklusive November 2021 an. Sie wurden mit Genehmigung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landes- und Mobilitätsrat Ludwig Schleritzko von der Straßenmeisterei Ottenschlag mit Baufirmen aus der Region ausgeführt. Insgesamt beliefen sich die Kosten auf rund € 100.000,-.