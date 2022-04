ZWETTL. Herbert Grulich, passionierter Jäger und Gründungsmitglied des Vereins zur Förderung des Waldes, unterrichtete fast vier Jahrzehnte Waldwirtschaft, Ökologie und Jagdwesen an der LFS Edelhof. Daher ist ihm der Schutz des Waldes ein besonderes Anliegen. Die BezirksBlätter trafen ihn zum Interview.

Herr Grulich, welchen Appell würden Sie gerne an Waldbesitzer und Forstwirtschaft richten, welche Maßnahmen sollten wie gesetzt und welche Prioritäten sollten gelten, damit der Lebensraum Wald eine Zukunft hat?

Mein Rat würde so lauten wie früher: Für einen gesunden Wald muss der Besitzer den jeweiligen Standort bedenken. Das heißt, welches Klima herrscht dort, wie ist der Boden beschaffen et cetera. Dann weiß er auch, welche Baumarten zu pflanzen sinnvoll ist - diese müssen ja mit dem Klima zurechtkommen. Wichtig ist auch, dass man weggeht von Monokulturen und auf Mischwald baut. Ist nämlich nur eine Baumart von mehreren, die man pflanzt, von Schädlingen befallen, kann man immer noch auf die übrigen Arten zurückgreifen. Im Falle einer Monokultur hat man bis zu 100 Prozent Verlust.

Wie kann jeder einzelne Spaziergänger, Jogger und andere Besucher des Waldes mithelfen, um diesen als Lebensraum zu erhalten?

Dass man seinen Müll wieder mitnimmt oder im Abfallkübel entsorgt, setze ich voraus. Jeder, sowohl die Gesellschaft als auch die Waldbesitzer, sollte ja einen gesunden Mischwald haben wollen. Daher sollten junge Pflanzen in Ruhe gelassen werden, um wachsen zu können. Weiters ist jede Unruhe bei Dämmerung oder nachts störend für das Wild. Jede Störung sorgt dafür, dass sich die Tiere mehr bewegen und so mehr Energie benötigen - sie beschädigen dann Jungpflanzen und richten massiven Schaden an. Zum Gassi gehen oder für den Mitternachtsspaziergang empfehle ich also, Feldwege abseits des Waldes zu nutzen. Ganz allgemein gesagt sollte man sich einfach an die geltenden Gesetze halten, sich darüber informieren, was man im Wald tun darf und was nicht. Sich bewusst zu machen, dass der Wald in jemandes Besitz ist, gehört auch dazu - daher sind die markierten Wege zu nutzen und gesperrte/umzäunte Plätze zu meiden. Im Zweifelsfall kann man immer beim Besitzer nachfragen, was man beachten soll. Auch sollte sich die Bevölkerung über Abschusspläne informieren - Jäger sind dazu verpflichtet, eine gewisse Anzahl an Tieren zu schießen. Wenn sie diese Anzahl nicht erreichen können, weil das Wild ständig gestört wird und sich daher versteckt, können sie Probleme bekommen.

Zum Schluss: Wie sehen Sie den derzeitigen Flächenverbrauch in Österreich? Man hat den Eindruck, die Waldbestände verringern sich immer mehr.

Grundsätzlich gilt: Was Wald ist, muss Wald bleiben. Waldgrundstücke können also nicht einfach so in Bauland umgewidmet werden. Tatsache ist jedoch, dass einzelne Häuser, Produktionshallen et cetera häufig weit außerhalb einer Ortschaft errichtet werden. Besser wäre es, den Siedlungsraum zu verdichten, indem man bereits bestehende Siedlungslücken füllt und so die Orte am Ortsrand langsam ausdehnt. Zur Frage nach dem Waldbestand: Tatsächlich hat sich dieser nicht verringert, im Gegenteil, mit einem Waldanteil von circa 50 Prozent ist Österreich viel stärker bewaldet als noch vor 40 Jahren. Was jedoch verschwunden ist, sind die Feldraine, also bewachsene Streifen zwischen den Äckern. Diese sind Lebensraum für eine Vielzahl an Tierarten. Deren Schwund bedeutet also auch geringere Artenvielfalt. Diese Lebensräume sollten also möglichst erhalten werden.