In der Nacht von 11. auf 12. Oktober 2021 tranken einige Besucher einer Bar in Zwettl über den Durst. Nach Verlassen des Lokals gerieten sich zwei Männer, ein 41-Jähriger und ein 36-Jähriger beim Stadtpark in die Wolle. In das Gerangel, bei dem die Kontrahenten auch zu Boden gingen, mischten sich zwei weitere Männer, unter ihnen ein 32-Jähriger, ein, um die Kampfhähne zu trennen.

Nachspiel

Die Nacht hatte ein Nachspiel am Kremser Landesgericht. Der 41-Jährige wurde der Körperverletzung beschuldigt. Er soll im Zuge des Streites den 36-Jährigen durch Faustschläge verletzt haben. Der 32-Jährige, der sich eingemischt hatte, musste sich wegen schwerer Körperverletzung verantworten. Er soll einem der beiden Kampfhähne, dem 41-Jährigen, gegen den Kopf getreten haben.

Raufende trennen

Der 32-Jährige, durch einige Vorstrafen vorbelastet, bekannte sich nicht schuldig. Er sei zuerst nicht beteiligt gewesen. Er habe die Raufenden trennen wollen, räumte jedoch ein, dass er den 41-Jährigen vielleicht im Zuge des Gerangels mit dem Fuß erwischt haben könnte.

Ohrfeigen

Der 41-Jährige gab zu, dem 36-Jährigen einige Ohrfeigen verpasst zu haben. Dieser sagte jedoch aus, durch die Watschen nicht verletzt worden zu sein. Mehrere Zeugen konnten nicht angeben, wer wem die Fußtritte verpasst hätte. Nur einer meinte, der Täter habe einen Vollbart gehabt. Dies traf auf den 32-jährigen „Streitschlichter“ zu.

Durchblick

Die Richterin behielt trotz dem Wirrwarr an Aussagen den Durchblick und verurteilte den 32-Jährigen wegen versuchter schwerer Körperverletzung zu 12 Monaten bedingter Haft und einer Geldstrafe von 2700 Euro, den 41-jährigen wegen versuchter Körperverletzung zu sechs Monaten bedingt. Die Urteile sind nicht rechtskräftig. -Kurt Berger