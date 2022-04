WALDVIERTEL. Mit der Produktion von Ökostrom folgt die Nawaro Energie Betrieb GmbH mit Firmensitz in Zwettl dem momentanen Zeitgeist. Geschäftsführer Hans-Christian Kirchmeier informierte im Gespräch mit den BezirksBlättern über das Heizen mit Holz und Pellets und gab Updates zu aktuellen Vorhaben.

BezirksBlätter: Herr Kirchmeier, nehmen Sie aktuell eine steigende Tendenz zum nachhaltigen Heizen mit Pellets im Bezirk Zwettl wahr?

KIRCHMEIER: Absolut. Es zeigt sich ein großes Interesse der Bevölkerung am Thema Nachhaltigkeit im Allgemeinen. Durch die aktuelle Lage in Russland und der Ukraine und damit einhergehenden Lieferschwierigkeiten sowie Teuerungen bei Gas und Öl wird nun deutlich sichtbar, wie stark die Abhängigkeit von Lieferanten im Ausland ist. Dem gegenüber steht die Möglichkeit des Heizens mit Holz – sowohl als Brennholz als auch in Form von Pellets. Diese Materialien können auch aus Österreich bezogen werden und stärken somit die regionale Wirtschaft.

Woher beziehen Sie das Holz für die Herstellung der Pellets und die Energiegewinnung in Ihren Kraftwerken?

Wir verwenden Schad- und Durchforstungsholz, welches wir von Lieferanten aus ca. 50 Kilometern Radius um unsere Standorte beziehen. So findet auch jenes Holz, das die Industrie nicht braucht, einen sinnvollen und nachhaltigen Nutzen: Es wird in den Kraftwerken zu Pellets gepresst oder in Wärme umgewandelt – letztere speisen wir wieder in unsere Anlagen ein. So entsteht ein Kreislauf, der allen zugutekommt – der Natur und der Bevölkerung.

Der Erholungswald Zwettl, welcher sich im Eigentum der Bürgerstiftung St. Martin befindet, litt in den letzten Jahren unter starkem Schädlingsbefall und massiven Sturmschäden. Ihre Kraftwerke verwenden eben dieses, für die Wirtschaft nicht nutzbares Holz – daher wäre eine Kooperation zwischen Nawaro und der Bürgerstiftung naheliegend. Beziehen Sie denn derzeit Holz, welches dort geschlägert wurde?

In der Tat sehe auch ich durchaus Sinn in dieser Idee, Regionalität ist ja einer unserer Grundwerte. Auch käme das Holz so wieder in den Kreislauf. Bis dato wurde von Seiten der Bürgerstiftung noch nicht an uns herangetreten – wir würden uns über eine Zusammenarbeit jedoch freuen und sind gerne zu Gesprächen bereit.

Welche Vorteile bietet das Heizen mit Pellets konkret? Warum lohnt es sich, in eine Pelletsheizung zu investieren?

Im Vergleich zum Heizen mit anderen Stoffen ist die Inbetriebnahme und Betreuung einer Pelletsheizung mit deutlich weniger Aufwand verbunden. Ein Beispiel: Kachel- oder Schwedenöfen müssen laufend mit Brennholz nachbestückt werden, außerdem bedürfen sie immer wieder einer Reinigung. Pelletskessel hingegen werden je nach Heizbedarf nur wenige Male im Jahr aufgefüllt und gewartet. Nicht zu vergessen ist außerdem der Aspekt der Nachhaltigkeit: wie eingangs erwähnt, muss Österreich Brennstoffe wie Öl und Gas fast zur Gänze aus dem Ausland beziehen. Die derzeitige Lage im Osten führt natürlich zu einer Verunsicherung der Bevölkerung hinsichtlich der ausreichenden Versorgung mit benötigtem Heizmaterial. Dadurch, dass das verwendete Holz aus dem eigenen Land und, wie bei uns, aus der Region angeliefert wird, bleibt die Wertschöpfung in Österreich, außerdem werden durch kürzere Transportwege enorme Mengen an CO2 eingespart.

Nachdem Ende 2020 die aktuellen Ökostromverträge ausliefen und Sie die Kraftwerke vorübergehend schließen mussten, planen Sie mit April 2022 die Wiederinbetriebnahme an einigen Standorten. Liegen Sie derzeit im Zeitplan?

Wir freuen uns auf die Wiederinbetriebnahme der Ökostromkraftwerke in Göpfritz an der Wild und Rastenfeld im April. Die Holzgaskraftwerke in Groß Gerungs und Perg sowie das Pelletswerk am Standort Göpfritz folgen planmäßig im Oktober 2022.

Der Fachkräftemangel ist derzeit in aller Munde. Ist dieser auch bei Nawaro spürbar?

Es hält sich in Grenzen. Bedingt durch die erwähnten Schließungen verließen einige Arbeitnehmer das Unternehmen. Ein Großteil von ihnen ist jedoch zurückgekehrt, was uns natürlich sehr freut. Zusätzlich zum bestehenden Personal sind wir derzeit auf der Suche nach zehn Arbeitskräften.

Zuletzt: Was zeichnet Nawaro als Arbeitgeber aus? Weshalb sollten sich Fachkräfte gerade in Ihrem Unternehmen bewerben?

Ich sehe mehrere Anreize für potenzielle Bewerber: Zunächst hat bei uns Fairness einen hohen Stellenwert, sowohl im Umgang miteinander als auch bei der Bezahlung. Dass die Arbeit abwechslungsreich ist, spielt ebenfalls eine Rolle – Installateure, Elektriker und Schlosser können ihr Wissen in vielen Bereichen einsetzen und auch erweitern, beispielsweise im Rahmen unseres vielfältigen Weiterbildungsangebots.