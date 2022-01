WALDVIERTEL/SLOWAKEI. Das letzte Jahr ging bereits mit unglaublichen Erfolgen für die Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel zu Ende: die sechst-Platzierten in der Mitteleuropa-Liga gewannen in der Austrian Volley League 14 von 14 Spielen, besiegten den österreichischen Vize-Meister Bleiburg sowie den aktuellen österreichischen Meister aus Graz. Nun starteten sie 2022 mit zwei weiteren Siegen.



Gegen Spartak Myjava, die derzeitige slowakische Nummer Eins, gewannen die Nordmänner 3:2. Trainer Zdenek Smejkal: „Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Die Spieler gaben auch nach dem 2:1 Satz Rückstand das Spiel nie verloren und kämpften sich in einen entscheidenden fünften Satz, wo sie als Gewinner vom Spielfeld gehen konnten“.

Nicht einmal 24 Stunden lagen zwischen beiden Matches. Der Gegner VKP Bratislava erwies sich als schwierig, dennoch konnten die Waldviertler das Spiel an sich reißen und das Punktemaximum mitnehmen. Nach diesem Spiel nimmt die Union Raiffeisen Union Waldviertel den dritten Platz in der Mitteleuropa-Liga ein.

Das dritte Match des neuen Jahres bestritten die Nordmänner gegen die slowenischen Meister bzw. Zweitplatzierten in der Mitteleuropa-Liga aus Maribor. Letztere forderten die Union Raiffeisen Waldviertel extrem und konnten sich nach hart umkämpften Sätzen mit 3:1 gegen die Österreicher durchsetzen. Trainer Zdenek Smejkal ist stolz auf sein Team: „Gegen so ein Team mit so einer körperlichen Überlegenheit in ihrer eigenen Halle so zu kämpfen und auf Augenhöhe mitzuspielen, ist für unsere Verhältnisse großartig“. Auch der slowenische Trainer zollte der Waldviertler Mannschaft Respekt und bemerkte insbesondere die Kampfkraft und Entschlossenheit der Nordmänner.

Matches im Jänner:

8. Jänner - SK Zadruga Aich/Dob

13. Jänner - HAOK Mladost Zagreb

14. Jänner - HAOK Mladost Zagreb

18. Jänner - Halkbank Ankara

19. Jänner - Halkbank Ankara

22. Jänner - UVC Weberzeile Ried im Innkreis

23. Jänner - VBC TLC Weiz

26. Jänner - ACH Volley

29. Jänner - VCA Amstetten

Alle Spiele können wie gewohnt auf Nordmann-TV live mitverfolgt werden.