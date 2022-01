Jede Woche stellen die BezirksBlätter Zwettl einen Leerstand im Bezirk vor – eine Jahresaktion der Redaktion.

ZWETTL. Der dritte Leerstand, der im Rahmen der Aktion "Gemeinsam gegen den Leerstand" vorgestellt wird, ist ein Geschäftslokal in der Zwettler Innenstadt. Das Besondere daran, ist die Top-Lage – direkt in der neuen Begegnungszone in der Landstraße.

Das Geschäftslokal mit Büro- und auch Lagerflächen nahe dem Hauptplatz steht zur Vermietung. Dieses Lokal wurde in den letzten 17 Jahren als Friseursalon geführt.

Das Erdgeschoss bietet 93 Quadratmeter Nutzfläche inklusive Lager- und Nebenräume sowie einer Nassgruppe. Die Nettomiete beträgt 1.335 Euro monatlich.

Durch die Begegnungszone im Zentrum von Zwettl sticht dieser Leerstand besonders hervor. Zuletzt wurde außerdem die Gebäudefassade saniert.

Immobilienbetreuer Christian Fröschl steht für weitere Informationen für Interessierte gerne zur Verfügung.

