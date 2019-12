Der NÖAAB Obmann Stefan Prinz bedankte sich am 24. Dezember bei allen Blaulichtorganisationen, die trotz Weihnachten ihren Einsatz für die Mitmenschen verrichten

„Niemand hofft, dass auch am 24. Dezember und den darauffolgenden Feiertagen eine Blaulichtorganisation wie die Rettung, die Polizei oder die Feuerwehr ausrücken muss. Dennoch müssen wir in der Marktgemeinde Arbesbach natürlich darauf vorbereitet sein und deshalb möchte ich mich bei allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bedanken, die die Feiertage nicht in ihrem Familienkreis feiern, sondern freiwillig für die Bürgerinnen und Bürger im Einsatz sind“, bedankt sich Stefan Prinz.

Mit dieser kleinen Anerkennung möchten wir für den Dienst an der Gemeinschaft unsere Wertschätzung zeigen und oft sind die Stunden völlig unentgeltlich. Dann noch an Weihnachten freiwillig zu arbeiten, damit die Mitmenschen ein frohes und entspanntes Fest feiern können, mit dem Wissen in jeder Situation Hilfe zu bekommen, wenn sie nötig ist, verdient unseren größten Respekt und Dank.