Kulturinitiative und neues Kulturhaus der Raiffeisen heben die Waldviertler Kammerbühne aus der Taufe.

OTTENSCHLAG. Die Vorfreude auf den Tag der offenen Tür am 28. November ab 13 Uhr in der neuen Waldviertler Kammerbühne in Ottenschlag war im Rahmen der Präsentation in den Räumlichkeiten des Schlossheurigen Wimmer förmlich zu spüren. Intendant Michael Mittermeir und das gesamte Team der Kulturinitiative Ottenschlag sowie alle Verantwortlichen der Gemeinde Ottenschlag als auch der umliegenden Kommunen und natürlich die Hausherren der Raiffeisenbank Waldviertel – alle freuen sich auf den Meilenstein, der Ottenschlag in diesem Winter bevorsteht. Die Waldviertler Kammerbühne wird mit 65 Aufführungen Groß und Klein begeistern. Sie wird nicht nur Klassiker wie "Der Zerrissene", sondern auch Kindermusicals wie "Max und Moritz" oder Kabarettisten wie Klaus Eckel auf die Bühne bringen.

Für den Obmann der Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte, Gerhard Preiß, ist somit wieder einmal unter Beweis gestellt, dass dem Unternehmen die Region sehr wichtig sei: "Wir sind mehr als eine Bank und handeln im Sinne des Genossenschaftsgedankens." Der alte Sitzungssaal war renovierungsbedürftig und so entstand gemeinsam mit der Kulturinitiative Ottenschlag die Idee einer neuen Kultur-Location. "Dass ein derartiges Projekt entsteht, zeichnete sich erst im Laufe der Zeit ab", so die Verantwortlichen.

Eltern des Projekts

Intendant Michael Mittermeir und die Obmann-Stellvertreterin, Alt-Bürgermeisterin Christa Jager, wurden als Eltern des Projektes bezeichnet. Für die Raiffeisen stellt das Millionen-Investment auch einen Mehrwert für das gesamte südliche Waldviertel dar. Zudem sollen alle Vereine und nicht zuletzt auch alle Gewerbetreibenden und vor allem Wirte durch die 4.000 bis 5.000 erwarteten Besucher in der ersten Saison vom Veranstaltungsort profitieren. Christa Jager betont: "Uns ist es auch wichtig, qualitativ hochwertiges Programm zu bieten."

Die Waldviertler Kammerbühne will sich zwar als Pendant zum Waldviertler Hoftheater verstanden wissen, nicht aber als Konkurrenz. Und auch die Jugend soll nicht zu kurz kommen. So werden etwa auch Schauspieltalente aus der Region gesucht.

