Die Neuen Mittelschulen Allentsteig, Groß Siegharts, Kautzen, Raabs/Thaya und Vitis sowie die Polytechnische Schule Waidhofen/Thaya nehmen im Schuljahr 2020/21 am Klimaschulen-Projekt der Klimawandelanpassungsmodellregion KLARe Zukunft Thayaland teil. Sie werden das gesamte Schuljahr über in verschiedenen Fächern zum Thema "Klimawandelanpassung" aktiv sein.

ZWETTL/WAIDHOFEN AN DER THAYA. Das Projekt wird aus Mitteln des Klima- und Energiefonds gefördert und im Rahmen des Programms "Klimaschulen" durchgeführt. Vor Kurzem fand das Planungstreffen mit den Schulleitern und einigen Lehrern statt. Im Seminarraum des FIT Waidhofen an der Thaya konnte unter Einhaltung der Abstandsregeln intensiv gearbeitet werden. Drei der Schulen nehmen das erste Mal am Klimaschulprojekt teil.

Gemeinsam wurden die Inhalte des Projektes und die Aktivitäten der einzelnen Schulen besprochen sowie ein Zeitplan erstellt. Unterstützung erhält die KLARe Zukunft Thayaland dabei von Lisa Schawerda, die als ÖKOLOG-Beraterin auf langjährige Erfahrung im Bereich der Bildung für nachhaltige Entwicklung zurückgreifen kann. Mit Claudia Stain haben die Schulen jetzt eine Ansprechpartnerin im Zukunftsraum Thayaland, die für ihre Anliegen zuständig ist. "Unter diesen Voraussetzungen wird das Klimaschulprojekt im kommenden Schuljahr sicher gelingen", freut sich Schawerda.

Solange die Corona-Ampel grün bleibt, werden alle Aktionen nach Plan stattfinden können. Sollte es zu Einschränkungen im Schulbetrieb kommen, wurden auch diese mitbedacht und Alternativen überlegt, damit das kommende Schuljahr ganz im Zeichen der Klimawandelanpassung stehen kann.