Positiver Corona-Fall in Privatbrauerei Zwettl

Betroffene Mitarbeiterin aus Bezirk Krems in Quarantäne, alle weiteren Mitarbeiter negativ getestet

ZWETTL. Nachdem eine Mitarbeiterin der Privatbrauerei Zwettl positiv auf das Corona-Virus Covid-19 getestet wurde, wurden nach Unternehmensangaben auch alle Kollegen, die mit der Erkrankten in Kontakt waren, PCR-Corona-Tests unterzogen. Alle diese Tests waren laut Pressemitteilung der Privatbrauerei Zwettl negativ.

Typische Krankheitssymptome

Die erkrankte Mitarbeiterin, die im Bezirk Krems beheimatet ist und sich im privaten Umfeld angesteckt haben dürfte, befindet sich demnach seit den ersten Verdachtsmomenten in Heimquarantäne und zeigt typische Krankheitssymptome. Auch jene Kollegen, die mit der Erkrankten unmittelbar zusammengearbeitet haben, wurden laut Unternehmen negativ getestet und befinden sich in Quarantäne mit Arbeitserlaubnis am Arbeitsplatz. Nachdem bereits in den vergangenen Monaten die meisten Mitarbeiter der Verwaltung im Home-Office tätig waren, hatte die Erkrankte nur mit wenigen Kollegen Kontakt.

Strikte innerbetriebliche Maßnahmen

Seit Beginn der Corona-Krise hatte die Zwettler Geschäftsführung Dienste und Büroarbeiten so eingeteilt, dass immer nur die unbedingt notwendige Anzahl an Mitarbeitern zeitgleich anwesend ist. „Dieser Fall zeigt uns anschaulich, wie richtig und notwendig es war, dass wir innerbetrieblich stets strikt darauf geachtet haben, kollegiale Kontakte auf das absolut nötige Mindestmaß zu beschränken“, so Zwettler Geschäftsführer Karl Schwarz.

Bereits unmittelbar nach Bekanntwerden des Falls hatte Zwettler die zuständigen Behörden kontaktiert und steht seither in enger Zusammenarbeit und Abstimmung.

Kein "Brauerlebnis" bis Jahresende

Seit Beginn der Coronakrise wurden innerhalb der Privatbrauerei Zwettl verstärkte Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um größtmögliche Sicherheit im Unternehmen, gegenüber Mitarbeitern, Handelspartnern und Kunden zu gewährleisten. Nicht notwendige Kontakte zu betriebsfremden Personen, wie etwa die Brauerlebnis-Besichtigungen, wurden von Zwettler bereits vor einiger Zeit bis Jahresende abgesagt.