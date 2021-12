Regionale Weihnachtsgeschenke für Hartl Haus-Mitarbeiter

ECHSENBACH. Regional geschmackvoll verabschiedet Hartl Haus seine Mitarbeiter in den Weihnachtsurlaub, die traditionelle Weihnachtsfeier musste leider auch in diesem Jahr corona-bedingt ausfallen. Über Geschenke dürfen sich die Mitarbeiter dennoch freuen.

Geschenkbox und Gutschein

Hartl Haus hatte bereits im Vorjahr gemeinsam mit lokalen Gastronomen den „Genießergutschein“ für seine Mitarbeiter geschaffen. Dieser kann in ausgewählten Restaurants in den umliegenden Bezirken eingelöst werden. Jeder Mitarbeiter kann so im kleinen privaten Kreis feiern, gleichzeitig wird die lokale Gastronomie unterstützt. Zusätzlich erhält jeder Mitarbeiter eine Geschenkbox mit Waldviertler Schmankerln von Waldland. „In diesem Jahr schenken wir unseren Mitarbeitern Zeit. Zeit für einen gemeinsamen Restaurantbesuch, der in der aktuellen Situation an Besonderheit dazugewonnen hat. Ich blicke mit Stolz auf das vergangene Jahr zurück. Unser gesamtes Team hat Zusammenhalt, Einsatz und Teamgeist gezeigt - mit unserem Genießergutschein möchte ich mich für dieses Engagement jedes Einzelnen herzlich bedanken“, so Direktor Yves Suter, Geschäftsführer von Hartl Haus.

Betriebsurlaub

Hartl Haus verabschiedet sich mit 24. Dezember in den Betriebsurlaub. und ist ab Montag dem 10. Jänner 2022 wieder für die Kunden da.