ÖSTERREICH. Es ist fix: Noch im ersten Quartal, so kündigt Umweltministerin Leonore Gewessler an, wird der Reparatur-Bonus eingeführt. Insgesamt werden in das Projekt 30 Millionen Euro investiert. Wer also sein defektes Elektrogerät reparieren lässt, statt es wegzuwerfen, kann um den Bonus ansuchen. So wird Geld und Abfall eingespart.



„Der Reparaturbonus gilt für alle Elektro- und Elektronikgeräte, die sich in privatem Eigentum befinden und üblicherweise im Haushalt verwendet werden“, erklärt Gewessler. Pro Reparatur sind 50 bis maximal 200 Euro förderfähig, Material- und Arbeitskosten eingerechnet. Voraussichtlich werden Konsumenten online einen Reparaturbon herunterladen können. Diesen lösen sie bei Unternehmen ein, die an der Aktion Reparaturbonus teilnehmen. Nach der Reparatur wird der Förderbetrag von der Rechnungssumme abgezogen.