BEZIRK ZWETTL. Die Bezirksstelle Zwettl des Roten Kreuzes Niederösterreich hat im abgelaufenen Jahr 2021 trotz der erschwerten Bedingungen durch die Corona-Pandemie gemeinsam mit ihren Ortsstellen in Arbesbach, Langschlag und Martinsberg wieder eine herausragende Leistung erbracht. Insgesamt fuhren die Mitarbeiter und freiwilligen Helfer exakt 20.681 Einsätze. Der Großteil davon entfiel auf die Hauptstelle in Zwettl mit 16.204 Ausfahrten. In Martinsberg wurden 2.326, in Arbesbach 1.098 und in Langschlag 1.053 Einsätze absolviert. Dabei wurden in exakt 170.683 Dienststunden über 1,1 Millionen Kilometer zurückgelegt.

Manfred Ehrgott, Bezirksstellengeschäftsführer, dazu: "Ich bedanke mich für die viele geleistete Arbeit bei den Zivildienstleistenden, den ehrenamtlichen Mitarbeitern und den beruflichen Mitarbeitern. Unser Dank gilt aber auch den unterstützenden Mitgliedern und den Förderern und Gönnern des unseres Zwettler Roten Kreuzes."