Die Bauarbeiten zur Sanierung der Unteren Landstraße starteten am 6. Juli und bereits jetzt ist ein wesentlicher Baufortschritt sichtbar.

ZWETTL. Die Erneuerung der Wasserleitung in der Gartenstraße ist abgeschlossen und die Zufahrt zur Parkgarage und zum Stadtamt wieder in gewohnter Weise möglich.Vom Café Süd bis zum Geschäft Schmoll ist die Untere Landstraße voraussichtlich noch für drei Monate für den Verkehr gesperrt. Für Fußgänger sind aber die Geschäfte jederzeit erreichbar. In diesem Teil der Landstraße bis zur Habsburgergasse werden neben der Fahrbahn wieder beidseits Gehsteige errichtet. Die Stellplätze werden im Zuge der Neugestaltung asphaltiert.

Der Postberg wird wieder - wie bereits 2018 - als Gegenverkehrsbereich geführt, jedoch ohne Ampelregelung. Die neue Vorrangregelung an der Postbergkreuzung verläuft problemlos. Der Sparkassenplatz, der Hauptplatz sowie der Teil der Unteren Landstraße vom Beisl bis zur Raiffeisenbank sind von den Umbaumaßnahmen nicht betroffen. Durch die Verkehrsführung ist gewährleistet, dass ein Großteil der Zwettler Innenstadt auch verkehrstechnisch weiter erreichbar bleibt. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen (ausgenommen Zulieferer) werden bereits über die Umfahrung umgeleitet. Wie schon 2018 wurden auch heuer sämtliche Baumaßnahmen mit den betroffenen Liegenschaftseigentümern im Vorfeld ausführlich besprochen.