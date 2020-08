In Allentsteig fand der viertägige Instruktorinnenkurs des slawischen "Weiber-Yoga Bereginja" statt.

ALLENTSTEIG. Die russische Sängerin, Lehrerin und Künstlerin Genia Lackey geht mit elf Teilnehmerinnen des "Weiber-Yoga"-Instruktorinnenkurses zum See, wo sich die Gruppe zum morgendlichen Programmpunkt des viertägigen Seminares trifft: Ein Kreistanz auf dem Steg und anschließendes Baden im See. Ganz unbemerkt blieb die Gruppe nicht, Angler und Radfahrer bemerkten die ungewöhnliche Szenerie unweit dem Bistro.

Schön, gesund und glücklich

"Weiber Yoga Bereginja" ist eine von Genia Lackey in ihrer ursprünglichen Form weiter gegebene Praktik aus dem slawischen Kulturraum. Beginn 2020 startete Weiber-Yoga Bereginja im Web und wurde mittlerweile mehrmals in verschiedenen Bundesländern auch als klassisches Seminar abgehalten. Das Ziel ist es, diesen Sport mittels Instruktorinnen im deutschsprachigen Raum bekannt zu machen. Das Weiber-Yoga berücksichtigt die energetischen und physiologischen Merkmale der Frau und ermöglicht psycho-emotionale sowie körperliche Energieprozesse, die Frauen schön, gesund und glücklich machen. In erster Linie geht es um die Aktivierung des endokrinen Systems durch das wiederholte Massieren von den Nebennieren-Drüsen. Die Atmung und auch der Einsatz der Beckenboden-Muskulatur spielen eine wichtige Rolle.

In dem erweiterten Programm für Instruktorinnen ist allerdings nicht nur die Praxis wichtig: Zu den Übungen kommt auch geballtes Körperwissen unter anderem aus der "Spiraldynamik" hinzu. Außerdem werden Richtlinien gemeinsam ausgearbeitet, Erfahrungen und Rezepte getauscht und eine systemische Aufstellungsarbeit durchgeführt. Auch eine Einführung in die Vereinsgründung ist Teil der Theorie. Das Zertifikat zeugt von der erfolgreichen Teilnahme an diesem Kurs.

Das Seminar in Allentsteig fand in den Räumlichkeiten des Vereins WINGS (Waldviertler Integrative Ganzheitliche Schulinitiative) statt. Gegessen wurde bei passendem Wetter im Garten, wo auch Salat, Blüten und Beeren geholt werden konnten. Zu den Mahlzeiten gesellten sich auch Genias Mann Devon und ihre Kinder zu der Gruppe um den langen Tisch, gefüllt mit regionalen, vegetarischen Speisen. Zwei der Kinder hatten die Aufgabe in der Küche für diese Tage übernommen - inklusive Menüplanung. Die Übungseinheiten wurden in der WINGS-Hall abgehalten, einem ehemaligen Schwimmbad, das mit freundlicher Unterstützung von Heini Staudinger zu einem Mehrzweckraum umfunktioniert wurde.