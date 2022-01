ZWETTL. Endlich ist es wieder soweit: Der Kulturverein Syrnau in Zwettl darf wieder Gäste im Sparkasse Eventraum begrüßen. Wie gewohnt werden den Zuhörern erstklassige Hörerlebnisse geboten. Das Frühlingsprogramm startet mit den Konzerten der Musiker Manu Delago, Hi5 und Yasmo & die Klangkantine.

Manu Delago

Bereits morgen, am 7. Jänner, wird Manu Delago in der Syrnau die Saison eröffnen. Nach vergangenen Auftritten mit seiner Band und mit der Musikerin Björk ist er nun als "One-Man-Orchestra" unter anderem mit dem "Hang" (Anmerkung: Perkussionsinstrument) zu Gast.

Hi5 & radio.string.quartet

Am 14.1.2022 das nächste Highlight: die Tiroler Formation Hi5 gastiert gemeinsam mit dem

renommierten Streichquartett „radio.string.quartet“ in der Syrnau. Minimal Jazz Chamber Music trifft auf den modernen, nach-vorne-schauenden Streichquartett-Sound des 21. Jahrhunderts.

Yasmo & die Klangkantine

Zu guter Letzt besucht die 9-köpfige Band „Yasmo & die Klangkantine“ wieder die Syrnaubühne, und zwar am 29. Jänner. Yasmo (eigentlich Yasmin Hafedh) ist Vorreiterin in vielen Dingen, sei es als erste österreichische Slammeisterin im deutschsprachigen Raum, als erste Ö-Slam Siegerin oder als erste Frau, die für einen Amadeus Award in der Kategorie Hiphop nominiert wurde.

Mit dem „Syrnau Jänner-Konzertpass“ können gleich alle drei Konzerte zu einem vergünstigten Preis besucht werden.

Vorschau auf die nächsten Veranstaltungen:

19.02.2022: Martin Schuster – Lesung „Rock im Jahr 1971“

26.02.2022: Marie Spaemann & Christian Bakanic (A)

Weitere Infos: www.syrnau.at