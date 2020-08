Bei herrlichem Wetter begann der Tagesausflug des Pensionistenverbandes der Ortsgruppe Grafenschlag bei der Glasbläserei Apfelthaler in Alt-Nagelberg. Anschließend ging es mit dem Nostalgiezug nach Litschau, wo eine Stadtführung auf dem Programm stand. Am Heimweg besuchten sie noch die Käsemacher-Welt in Heidenreichstein.