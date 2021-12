SCHWARZENAU. Der Verein "RespekTiere" hat die BEZIRKSBLÄTTER über schwere Missstände einer Tierhaltung in Schlag bei Schwarzenau informiert. "Wir müssen uns heute mit einer traurigen Geschichte an Sie wenden. Es geht dabei um eine private Tierhaltung im kleinen Ort Schlag bei Schwarzenau, welche gegen alle Regeln des Tierschutzgesetzes verstößt", heißt es in der schriftlichen Mitteilung des Vereins von Tom Putzgruber.

Zahlreiche Bilder, die die Tierfreunde ebenfalls mitgesendet haben, zeigen verwahrloste Tiere auf engstem Raum und teilweise extrem schmutzigen Lebensbedingungen.

Auf Anfrage bei der Bezirkshauptmannschaft (BH) Zwettl, bestätigt man den Fall: "Eine Anzeige liegt uns bereits vor und das Anwesen wurde auch bereits überprüft sowie Verbesserungsaufträge erteilt", so Bezirkshauptmann Michael Widermann. Eine neuerliche Überprüfung werde demnächst erfolgen.

Verein hofft auf Volk

"Wir wollen vielen Menschen Mut machen, ebenfalls schlechte Tierhaltungen in deren Nähe zu melden", heißt es von dem Verein weite. "Es ist uns ein großes Anliegen zu zeigen, dass Derartiges kein Kavaliersdelikt ist. Die Tiere haben keine Stimme! Geholfen werden kann ihnen nur, wenn wir alle die Augen offen halten", so der Appell von Putzgruber.