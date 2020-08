Göpfritz/Wild- Die Freiwillige Feuerwehr Göpfritz/Wild wurde am 7. August 2020 um 17:45 Uhr, von Florian Niederösterreich zu einem LKW-Brand im Ortsgebiet von Göpfritz/Wild alarmiert.

Bereits fünf Minuten nach der Alarmierung rückten die ersten der insgesamt 21 eingesetzten Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Göpfritz/Wild mit dem RLFA 2000, MTF/VF und KDOF sowie der Wärmebildkamera zur angegebenen Einsatzadresse aus.

Aufgrund der Notrufmeldung (Brand eines Fahrzeuges) wurde sofort Alarmstufe 2 ausgelöst, aus diesem Grund wurde neben der örtlich zuständigen Feuerwehr Göpfritz/Wild auch die Freiwillige Feuerwehr Merkenbrechts alarmiert.

Als das Rüstlöschfahrzeug beim Einsatzort in der Nähe des Nah & Frisch Marktes eintraf, war der Brand beim LKW bereits gelöscht. Aufmerksame Passanten teilten den Einsatzkräften allerdings mit, dass auf der LB2 im Bereich der Wild - neben der Fahrbahn in der Wiese - Flammen wahrgenommen wurden, welche vermutlich in Zusammenhang mit dem Defekt am LKW standen. Aus diesem Grund setzten das RLFA 2000, sowie das KDOF, die Fahrt in den Bereich der Wild fort und kontrollierten diesen Abschnitt auf etwaige Glutnester.

Währenddessen arbeitete das MTF/VF die Einsatzstelle im Ortsgebiet beim LKW ab. Nach der Absicherung der Unfallstelle wurde damit begonnen, die auslaufenden Betriebsmittel mittels Ölbindemittel aufzufangen. Die in weiterer Folge eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr Merkenbrechts konnten nach einer kurzen Absprache mit dem Einsatzleiter wieder nach Merkenbrechts ins Feuerwehrhaus einrücken, da keine weiteren Einsatztätigkeiten erforderlich waren.

Anschließend wurde der LKW, nach Absprache mit der ebenfalls anwesenden Polizei, zu einem Abstellplatz begleitet und nochmals mit der Wärmebildkamera auf etwaige Glutnester untersucht und auslaufende Betriebsmittel aufgefangen.

Um ca. 18:50 Uhr konnten die Einsatzkräfte aus Göpfritz/Wild den Einsatzort verlassen und in weiterer Folge die Einsatzbereitschaft wiederherstellen.