X-Akte Fürnkranzmühle: Die Überreste sind seit den 1950ern vom Stausee Ottenstein überflutet.



ZWETTL. Im zweiten Teil der Serie X-Akten gehen die BEZIRKSBLÄTTER auf die Suche nach verschwundenen Orten. Dabei rückte vor allem die ehemalige Fürnkranzmühle mit Gasthaus, Sägewerk und Kunstmühle in den Fokus. Sie wurde vom heutigen Stausee in den 1950er-Jahren geflutet. Seither ist die Fürnkranzmühle den Stausee-Besuchern vor allem aufgrund der Namensgebung der Badestelle bei Mitterreith ein Begriff.

Sehr bedeutsam

Geschichtlich gesehen war die Mühle seit jeher bedeutsam. 1702 wurde sie von Georg Fügenkranz erworben, auf den der heutige Name zurückzuführen ist. 1709 von der Familie Neumeister übernommen, wurde sie 1938 im Rahmen der Errichtung des Truppenübungsplatzes Döllersheim enteignet.

Emerich Neumeister bewarb sein Anwesen mit Gasthaus, Kunstmühle und Sägewerk damals als beliebten Ausflugsort mit Kampbad. 1954 begann man mit dem Bau des Kraftwerks Ottenstein. Es wurde am 6. Juli 1957 fertiggestellt.

Der Stausee von Ottenstein fasst mit rund 73 Millionen Kubikmetern Wasser etwa ebenso viel wie Kaprun. Der Stausee, der bis nach Stift Zwettl reicht, flutete schließlich die Mühle. Bis heute dient der Stausee als wichtige Stromquelle für die Region.

Unglück bei Brückenbau

In dieselbe Zeit fällt übrigens auch ein tragisches Unglück beim notwendig gewordenen Brückenbau über den Stausee. Am 24. Oktober 1956 kam es zur Katastrophe: Die in Bau befindliche Brücke über den Purzelkamp, nahe der Ruine Lichtenfels, stürzte ein. Bei diesem Unfall verloren zehn Bauarbeiter ihr Leben.

Es wurde festgestellt, dass Verbindungsstücke zwischen den Stahlträgern des Gerüsts nur mangelhaft fixiert wurden.

Dabei kamen vorrangig Arbeiter aus umliegenden Ortschaften ums Leben. Nahe der Unglücksstelle beim Brückenkopf am Lichtenfelser Ufer erinnert eine kleine Kapelle an die zehn Opfer dieses Unglücks.