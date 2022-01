Volkspartei Zwettl: Gewinner der Weihnachtsaktion wurden ermittelt

ZWETTL. Viele Zwettler hatten Teilnahmekarten ausgefüllt und eingeschickt, nun wurden die Gewinner unter ihnen ausgelost. Die Karten bekamen Kunden am Einkaufswochenende vor Weihnachten in teilnehmenden regionalen Betrieben. Insgesamt nahmen über 200 Personen an der Aktion teil. "Es freut mich, dass kurz vor Weihnachten so viele Menschen die regionalen Betriebe in der Gemeinde Zwettl mit einem Einkauf unterstützt haben. Die Verlosung der Preise kommt wiederum der heimischen Wirtschaft zugute. Ich möchte mich bei allen herzlich bedanken und wünsche alles Gute für das neue Jahr 2022", so Bürgermeister Franz Mold.

Die Gewinner

Lothar Kaspar aus Böhmhöf – 1. Preis: Essenseinladung für 4 Personen mit Franz Mold

Erich Klopf aus Rudmanns – 2. Preis: Kinofrühstück für 2 Personen mit Franz Mold

Stephan Franzus aus Zwettl – 3. Preis: Wanderrucksack mit regionalen Produkten

Kerstin Tüchler aus Moidrams – 4. Preis: Zwettler Zwickl 5 Liter Partyfass

Karin Höbart aus Großgöttfritz – 5. Preis: Zwettler Zwickl 5 Liter Partyfass