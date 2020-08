Die 41-Jährige aus dem Bezirk Gmünd ist keine Prinzessin, der 39-Jährige aus dem Bezirk Zwettl kein Adonis. Nachdem man sich über Facebook kennengelernt hatte, überschüttete die Verliebte den Mann mit Zuwendungen. Nun musste er sich nach ihrer Anzeige wegen Betrugs verantworten. Warum, erfuhr der Zuhörer am Kremser Landesgericht.

Geborgt ist nicht geschenkt

Der sich in Geldnöten befindliche Internet-Casanova borgte sich zuerst 250 Euro, ließ sich immer wieder Zigaretten besorgen, nahm Geld fürs Tanken und auch weitere Geldbeträge an. Als die Bekanntschaft immer zudringlicher wurde, sperrte er sie auf Facebook. Über WhatsApp kommunizierten die Turteltäubchen jedoch weiter.

Schließlich nahm der Umworbene auch noch eine Spielkonsole, ein Handy sowie ein Fernsehgerät von der Dame an.

Enttäuscht

Als er sich immer rarer machte und versuchte den Kontakt abzubrechen, erstattete die 41-Jährige Anzeige wegen Betrugs. Sie hätte ihm das Geld, laut ihren Aussagen an die 4000 Euro, nur geliehen, und er habe es trotz Aufforderung nicht zurückgezahlt. Auch die Sachgegenstände seien nur Leihgaben und keine Geschenke gewesen.

Der Beschuldigte legte am Kremser Landesgericht der Richterin Chatprotokolle vor, die außer Liebesgesäusel auch belegten, dass die herb Enttäuschte durchblicken ließ, dass sie auf Rückzahlung verzichte, wenn der Kontakt weitergehe.

Ausgenützt

Schließlich sprach die Richterin den Angeklagten frei, meinte aber: „Mein Gefühl sagt mir, dass Sie die Frau ausgenützt haben, jedoch wurde kein strafrechtlicher Tatbestand erfüllt.“ Die Richterin übergab dem Beschuldigten noch die Kontodaten der Klägerin, damit er das Geld zurückzahlen könne, da sich die Streitparteien auf eine außergerichtliche Lösung bezüglich einer Rückzahlung einigten. Die von der Polizei sichergestellten Sachgegenstände werden der Klägerin wieder ausgefolgt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. -Kurt Berger