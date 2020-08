Die Koordinationsstelle "Wald WKL" hat in Zusammenarbeit mit Experten vom Verein zur Förderung des Waldes leicht verständliche Kurzvideos erstellt. Die Videos sollen vor allem Personen, die einen Wald besitzen, diesen aber selbst nicht bewirtschaften können, Einblicke in die Herausforderungen zum Erhalt eines stabilen und gesunden Waldes geben und Wissen über Themen wie Borkenkäferabwehr und Grenzfindung vermitteln.

WALDVIERTEL. Der ehemaliger Leiter der Bundesforste Waldviertler-Voralpen Wolfgang Chaloupek und der Obmann des Vereins zur Förderung des Waldes Gerhard Blabensteiner erklären in ihren Videos, wie schnell sich der Borkenkäfer vermehrt, was seine natürlichen Gegenspieler sind und wie befallene Bäume gefunden werden können. Dass das Entrinden eine gute Maßnahme gegen die Borkenkäferausbreitung ist, erörtert der ehemalige Waldwirtschaftslehrer Herbert Grulich. Wildbiologe und Forstingenieur Martin Forstner zeigt die Potenziale der Naturverjüngung und welchen Einfluss das Wild auf das Aufkommen unterschiedlicher Baumarten hat. Wie man den monetären Wert eines Baumes gut abschätzt, erläutert Christian Häusler (Prokurist Habsburg Lothringen Gut Persenbeug). Über das Finden von Grenzen im Wald und welche Rolle dabei die Katastermappe spielt, spricht Dominik Mesner vom Vermessungsbüro Schubert. Auch drei Waldbetreuer geben Einblick in ihre Arbeit.

"Ich bin begeistert, wie die Experten des Vereins zur Förderung des Waldes es geschafft haben, komplizierte Zusammenhänge einfach und auch für Laien verständlich darzustellen", zeigt sich die Projektleiterin der Koordinierungsstelle Wald Doris Maurer von den Videos beeindruckt.

Die Videos wurden in Kooperation mit Christian Prinz (littleprinz.at) erstellt. Sie werden auf der Webseite www.waldundholz.at veröffentlicht und laufend auf sozialen Medien präsentiert.