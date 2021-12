Weihnachtsaktion: Zwettler ÖVP im Einsatz für regionale Betriebe

ZWETTL. Die vergangenen Wochen waren durch Einschränkungen und den Lockdown geprägt, viele Unternehmer mussten ihre Geschäfte geschlossen halten. Dieser Umstand ist gerade für kleine regionale Betriebe in der Gemeinde Zwettl besonders schwierig. Daher entschloss sich die Zwettler Volkspartei, mit einer Aktion gezielt diese Unternehmen zu unterstützen und Bürger zu einem Einkauf, insbesondere in der Innenstadt und in den Ortschaften außerhalb zu motivieren.

Dazu besuchen die Funktionäre der Zwettler Vokspartei am letzten Einkaufswochenende vor Weihnachten (18. und 19. Dezember 2021) regionale Unternehmen und statten diese mit „Danke-Kärtchen“ aus. Letztere beinhaltet eine Botschaft von Bürgermeister Franz Mold sowie einen süßen Gruß. Zusätzlich gibt es auf der Rückseite die Möglichkeit an einem Gewinnspiel mit tollen Preisen teilzunehmen. „Mit dieser Aktion wollen wir die Bürger auf die Wichtigkeit unserer regionalen Betriebe hinweisen und zu einem Einkauf motivieren. Das hilft unseren Geschäften und sichert Arbeitsplätze in der Region“, so Bürgermeister Franz Mold.

Folgende Preise werden verlost:

1. Preis: Essenseinladung für 4 Personen mit Bürgermeister Franz Mold

2. Preis: Kinofrühstück für 2 Personen mit Bürgermeister Franz Mold

3. Preis: Wanderrucksack mit regionalen Produkten

4-5 Preis: Zwettler Zwickl 5 Liter Partyfass

Einsendeschluss ist der 24. Dezember 2021.

Eine Auswahl der Betriebe und alle weiteren Informationen finden Sie unter stadt-zwettl.vpnoe.at