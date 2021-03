Top-Medizin-Personal wird bei den vier Terminen in der Stadthalle im Einsatz sein.

ZWETTL. 2.000 Impfdosen werden an vier Terminen im März, April und Mai in der neu angelegten Impfstraße in der Zwettler Stadthalle zur Verfügung stehen. Am Freitag, 26. März startet der erste Termin zur ersten Teilimpfung mit dem Präparat von Moderna. Am 9. April folgt der zweite Termin. Für die zweite Teilimpfung sind dann der 23. April und der 7. Mai jeweils von 8 bis 12 und 13 bis 17 Uhr vorgesehen.

Im Vorfeld waren viele Tätigkeiten zu erledigen. Die Organisation des medizinischen Personals wurde von Medizinalrat Manfred Weissinger übernommen. Edwin Halmschlager wird als ärztlicher Leiter vor Ort fungieren, Zwettls Stadtamtsdirektor Hermann Neumeister als Impfkoordinator bereitstehen.

Registrierung nötig

Auf www.impfung.at/termin ist jederzeit eine Voranmeldung für die Impfung in der Zwettler Stadthalle möglich. Risikopatienten sollten nach Möglichkeit ihr Attest mitbringen, das würde den Verantwortlichen zeitlich sehr helfen, wurde im Rahmen einer Pressekonferenz erläutert.

Besonders erfreut zeigte sich Weissinger über die Tatsache, dass ausschließlich Fachpersonal für die Impf-Durchführungen gewonnen werden konnten. So sind neben Ärzten aus dem Klinikum Zwettl auch die Allgemeinmediziner Dr. Wagner sowie das Ärztepaar Balutsch im Einsatz.