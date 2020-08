Sonnentor rettet Gründerhaus in der Zwettler Innenstadt und baut 2021 feine Ferienwohnungen.

ZWETTL. Wo andere eine riesige Baustelle und Bruchbude sehen, geht Johannes Gutmann, Gründer und Inhaber der Firma Sonnentor, das Herz auf. Er sieht dort verborgene und vergessene Schätze, die man unbedingt festhalten muss.

So stellt es sich auch beim Objekt in der Zwettler Landstraße 53 dar. Bereits um die Jahrtausendwende hat Gutmann, der das Objekt selbst als Juwel bezeichnet, sein Interesse bei den damaligen Besitzerinnen bekundet – 20 Jahre später kann er verkünden, dass eines der Gründerhäuser der Stadt im kommenden Jahr zu Ferienwohnungen umgebaut wird. Aktuell sind die Häuser auf dem Anwesen noch in einer Art Winterschlaf. Sie warten förmlich darauf, dass ihnen wieder neues Leben eingehaucht wird.

Historische Schätze

"Das unglaublich Tolle an diesen Häusern ist, dass die Vorbesitzer im Laufe der Jahrhunderte kaum etwas verändert haben und somit viele Schätze von historischem Wert hier verborgen liegen", schwärmt Gutmann bei einem Lokalaugenschein. Dass nun auch er diese nicht einfach wegwirft, sondern von den Böden bis zu den alten Fensterrahmen alles wieder in den neu entstehenden fünf Ferienwohnungen einbauen will, versteht sich für ihn von selbst.

Derzeit laufe die Feinplanung, im Herbst folgen die Ausschreibungen und im Frühjahr 2021 soll gebaut werden. Dass es auch einen Gemeinschafts- und Seminarraum geben und die Stadtmauer, die ebenfalls zum Grundstück gehört, für etwaige Stadtrundgänge der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll, spricht ebenfalls für einen größeren Auftrag, den Gutmann hier erfüllen möchte. Und es wäre nicht Sonnentor, wenn nicht die gesamte Anlage nach ökologischen Gesichtspunkten geführt werden sollte. "Wir machen hier aus alten Steinen ein Juwel, das wie früher alle Ressourcen bestmöglich nutzt und im Kreislauf der Natur funktioniert."

Für Zwettls Bürgermeister Franz Mold ist es außerordentlich positiv, dass es Bürger und Unternehmer wie Johannes Gutmann gibt, die alte Gebäude nicht nur renovieren, sondern auch mit neuem Leben erfüllen. "Ich finde, dieses Projekt wird für unsere Stadt sowohl wirtschaftlich als auch touristisch eine echte Bereicherung werden."

Und auch Waldviertel-Tourismus-Manager Andreas Schwarzinger freut sich auf Bezirksblätter-Anfrage auf das zu erwartende Projekt: "Die Immobilie insgesamt, die zentrale Lage und das innovative Konzept garantieren einen einzigartigen Aufenthalt. Gerade in der heurigen Sommersaison konnten wir eindrucksvoll sehen, wie stark das Waldviertel insgesamt und speziell besondere Unterkunftsangebote nachgefragt werden. Wir freuen uns, dass ab 2022 ein weiterer touristischer Leitbetrieb im Waldviertel verfügbar ist."