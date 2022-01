ZWETTL. Insgesamt sechs Themenwerkstätten befassten sich im letzten Jahr mit verschiedenen Themen: die Begegnungszone wurde gestaltet sowie die Stiegenanlage Gartenstraße/Schulgasse erneuert. Das Land Niederösterreich förderte diese mit 177.000 Euro. Auch für 2022 sind Maßnahmen zur Stadterneuerung geplant.

Die Renovierung der Kaiserbüste steht ebenso im Raum wie die Verbesserung der Bedingungen für Radfahrer. Ein digitaler Informationsterminal soll in der Innenstadt errichtet werden, um Einheimischen wie auch Touristen mit Wissen rund um die Stadt Zwettl zu versorgen. Auch der Rathausmarkt ist ein Thema - es sind einige Änderungen geplant. Vizebürgermeisterin Andrea Wiesmüller ist für die Stadterneuerung zuständig. Sie ist hocherfreut über die starke Beteiligung der Zwettler Bürger an den Themenwerkstätten: „So entstehen Projekte, die am Puls der Zeit und eine wirkliche Bereicherung für unsere schöne Stadt sind. Ich lade alle interessierten Zwettler ein, sich weiterhin intensiv an der Stadterneuerung zu beteiligen.“

Soweit möglich, sind ab Februar, natürlich unter Einhaltung aller geltenden Vorschriften, wieder persönliche Treffen der Themenwerkstätten geplant.