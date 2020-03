ZWETTL (bs). Mit sehr viel Leidenschaft, ganz nach dem Motto von Renault "Passion for life" hat Thomas Kolm seinen neuen zusätzlichen Autoschauraum in der Weitraerstraße in Zwettl feierlich eröffnet.

Der Unternehmer gab dabei viele persönliche Einblicke in seine privaten Leidenschaften – vom Skifahren über Fitness, Essen und Kochen bis hin zum Formel 1 Auto Fahren und dem Verfassen eines Buches – und spannte dabei den Bogen zu seiner Hauptleidenschaft, dem Auto.

Diese begann für Thomas Kolm schon im Kindesalter im ersten Familienurlaub in Italien, wie er aus dem Nähkästchen plauderte. Die Marke Renault und damit auch die Tochtermarke Dacia kam für den langjährigen Mazda-Händler als zusätzliche Marke 2011 ins Gespräch. Nachdem wenig später ein Händler in Zwettl diese Marke abgab, nutzte Kolm die Chance und ist seither auf beiden zusätzlichen Marken gut unterwegs. "Danach habe ich mir Werkstatt-Know-How geholt und nun die Erweiterung mit dem zusätzlichen Schauraum gegenüber dem Hauptstandort angegangen", so Kolm. Somit können die Synergien perfekt genutzt werden.

Für den Zwettler Bürgermeister, Franz Mold (ÖVP), stellt Thomas Kolm eine wichtige Funktion als Kundenfrequenzbringer dar: "Durch die große Frequenz im Autohaus Kolm kann ganz Zwettl mitprofitieren."

Für ein tolles Rahmenprogramm sorgten Künstler des Zirkus Picard und die Firma Waldland mit kulinarischen Köstlichkeiten.