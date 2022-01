ÖAMTC Fahrtechnik: 2021 rund 15.700 Teilnehmer in Melk

Zuwächse im Bereich der Führerschein-Fahrsicherheitstrainings

MELK. Das 12 Hektar umfassende ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum in Melk leistete auch im zweiten Corona-Jahr wieder einen bedeutenden Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit mit maßgeschneiderten Trainings für Fahrzeug-Lenker:innen. Im Jahr 2021 kamen rund 15.700 Teilnehmende in das Zentrum, um sich für einen sicheren Straßenverkehr aus- und weiterbilden zu lassen. "Trotz Pandemie haben wir ein erfolgreiches Jahr hinter uns, denn wir durften unser Know-how im Bereich der Fahrsicherheit an unsere Kund:innen weitergeben", lässt Zentrumsleiter Christian Leeb das Vorjahr Revue passieren. Außerdem war der Wachauring – die 1,1 km lange Rennstrecke – 2021 Austragungsort diverser Events, z. B. des Austria Junior Cup.

"Lernen durch Erleben" – für jedes Bedürfnis das optimale Training in Melk

Auf den weitläufigen Pisten des ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum in Melk werden Führerschein-Neulinge im Zuge der Mehrphasen-Ausbildung in sicherem Umfeld für den Straßenverkehr fit gemacht. Die Teilnehmer:innen erfahren praxisnah, wie man auf Gefahren hinter dem Steuer richtig reagiert – unter anderem mit dem Auto auf der Schleuderplatte. "Neben den Fahrsicherheitstrainings für Fahranfänger:innen, Vielfahrer:innen und Berufskraftfahrer:innen ließen auch zahlreiche Blaulichtorganisationen ihre Mitarbeitenden bei uns aus- und weiterbilden", erklärt Leeb.

Neben dem regulären Trainingsbetrieb im ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum Melk fanden unter Einhaltung sorgfältiger Sicherheitsmaßnahmen im Vorjahr wieder die etablierten Fahrsicherheitsevents "Österreichs sicherster Motorradfahrer", bereits zum achten Mal, und der 24. "She's Mercedes Lady Day", statt. Eines der Highlights im B2B-Bereich war zudem der Strabag-Lehrlingstag im September. Die Lehrlinge durften im Zuge des Events Kart fahren und am Beifahrersessel eines Driftautos neben erfahrenen Motorsport-Instruktor:innen Platz nehmen.

Zur Sache: Über die ÖAMTC Fahrtechnik – Covid-19-Sicherheitsmaßnahmen in den Zentren

Die ÖAMTC Fahrtechnik ist ein Unternehmen im ÖAMTC-Verbund und europaweit führend im Betrieb von Fahrsicherheitszentren. Derzeit betreibt die ÖAMTC Fahrtechnik in Österreich acht Zentren. Seit Ausbruch der Pandemie ermöglichen die Zentren mit umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen die Teilnahme an allen Trainings. Den überwiegenden Teil des Tages verbringen die Teilnehmer:innen im eigenen Fahrzeug und erhalten die Aufgabenstellung und das Feedback per Funk von dem/der Instruktor:in. Die kürzere Zeit im Lehrsaal wird unter permanenter Maskenpflicht und Messung der Luftqualität mit häufigen Lüftungspausen abgehalten. Um Einschränkungen in der Mobilität für Führerschein-Neulinge zu vermeiden, setzt sich der ÖAMTC für eine Ausnahmeregelung für Fahraus- und Fahrweiterbildung für Menschen auch ohne 2G-Nachweis ein.