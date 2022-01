Halbzeitbilanz: Europa fängt in den Regionen an

2,5 Jahre nach der Europawahl 2019: Diskussionsveranstaltungen mit Europaparlamentariern unter dem Motto „Blau-Gelb in Europa“ in allen 20 Bezirken

BEZIRK ZWETTL. „Dass Niederösterreich durch die EU rein wirtschaftlich profitiert, kann an Eckdaten abgemessen werden: Etwa dadurch, dass für jeden Euro, den wir einzahlen, drei Euro an Leistungen retour kommen. Es hilft der zukünftigen Entwicklung, wenn Landsleute die Möglichkeiten nützen und Europa mitgestalten. Dazu ist der Austausch über europäische Themen – so wie in dieser Videokonferenz – ganz wesentlich“, so Bezirksparteiobmann Franz Mold, Nationalrats-abgeordneter Lukas Brandweiner und die beiden Europaabgeordneten Lukas Mandl und Alexander Bernhuber unisono.

NÖ-Themen für Brüssel

„Wir in Niederösterreich sind von der Entwicklung innerhalb der Europäischen Union betroffen wie kaum eine andere Region. Mittlerweile ist bereits die Halbzeit der Gesetzgebungsperiode im Europaparlament erreicht. Das nehme ich zum Anlass, um alle 20 Bezirke im Rahmen von Diskussionsveranstaltungen zu besuchen“, sagt Mandl. „Erfolgreiche Arbeit im Europaparlament funktioniert nur, wenn wir daheim mit Land und Leuten laufend in Kontakt sind. Unsere Tour, die wie unsere Arbeit unter dem Motto ‚Blau-Gelb in Europa‘ steht, dient dem Austausch über europäische Themen und auch um Anliegen aus Niederösterreich mit nach Brüssel und Straßburg zu nehmen“, so die beiden Europaabgeordneten Lukas Mandl und Alexander Bernhuber.

Ländliche Region Antriebskraft

„Ich danke für die vielen Hinweise und Ideen für die Vertretung unserer niederösterreichischen Landsleute im Europaparlament. Ich setze mich ein, für ein Europa mit mehr Freiheit und Bürgernähe nach innen, sowie mehr Stärke nach außen. Wir müssen unsere Position in der Welt stärken“, betont Mandl. Bernhuber ergänzt: „Die ländlichen Regionen sind die Antriebskraft der Europäischen Union und ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor in Niederösterreich. Im EU-Parlament setze ich mich daher mit aller Kraft für die Stärkung der heimischen Regionen und für eine vernünftige Europapolitik im ländlichen Raum ein.“

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation fand die Diskussionsveranstaltung „Blau-Gelb in Europa“ digital mittels Zoom-Konferenz mit Funktionären sowie Meinungsbildnern aus dem Bezirk Zwettl statt.