Die Unabhängige Bürgerliste WIR um Spitzenkandidat Walter Eberl will in den Gemeinderat einziehen.

ALLENTSTEIG. "Uns ist es ein Anliegen, dass die Gemeinde Allentsteig weiterkommt. Die Gemeinde hatte vor 30 Jahren 3000 Einwohner, heute sind es nur mehr rund 1700. Das ist eine traurige Entwicklung", erläutert Walter Eberl. Die Schuld für die schlechte Entwicklung sieht er bei den früheren Bürgermeistern, die er als "Totengräber der Gemeinde" bezeichnet. Der amtierende Bürgermeister Jürgen Koppensteiner - der sich sehr um die Gemeinde bemühe - sei davon aber ausgenommen, betont Eberl.

Der 70-Jährige Unternehmer, der in Thaua geboren wurde, möchte sich für die Themen Umwelt, Ökoenergie, Land- und Forstwirtschaft und Biodiversität engagieren. Ein großes Anliegen ist für ihn auch die Transparenz in Verwaltung und Finanzen in der Gemeinde. Desweiteren plädiert er für die Öffnung des Schlosses und der Randgebiete des Truppenübungsplatzes für die Bevölkerung. Auch zu der Waldviertel Autobahn hat Eberl eine klare Stellung: "Sie ist nicht notwendig. Statt einer neuen Autobahn sollte besser das Bahnnetz ausgebaut werden."

Eine kunterbunte Liste

"Die Liste wurde in einer Woche herausgestampft. Alle haben gesagt: Das schafft ihr eh nie",

erzählt Eberl. Insgesamt wurden 17 Unterschriften abgegeben und somit die Hürde von zehn Unterschriften locker geschafft. Sechs Leute stehen auf der Liste." Wir sind eine kunterbunte Liste mit Leuten aus allen Fraktionen. Ich habe keine Scheu vor irgendjemandem, um Machtmonopole brechen zu können", so Eberl. Sein erklärtes Ziel sind mindestens zwei Mandate.

Mit Walter Eberl treten auch die 59-jährige Hospizkoordinatorin und Journalistin Dagmar Ahrer und die 45-jährige Erika Schrinner an. Ahrer, selbst gebürtige Allentsteigerin, möchte sich in den Bereichen Bildung, Senioren, Kinder, Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus einsetzen. Lange habe sie das Geschehen in Allentsteig beobachtet und schließlich beschlossen, etwas zu tun:

"Es gibt kaum Lokale und wenig Veranstaltungen, es gibt keinen Veranstaltungssaal und keinen Ballsaal mehr. Wir müssen nicht nur Probleme ansprechen, sondern auch brauchbare Lösungen finden. Es geht um eine nachhaltige Zukunftsgemeinde Allentsteig, wo wir schon an die nächsten Generationen denken. Es geht auch um echte Mitbestimmung durch Bürgerinnen und Bürger",

betont Ahrer. Auch vermisst sie die politische Kultur in Allentsteig, denn "es gibt keine wirkliche Opposition zur Machtpartei und keine richtigen Gemeinderatsdebatten."

Stadtkernbelebung & Kultur

Anstoss für die Gründung der Unabhängigen Liste WIR war ein Flugblatt der Grünen Erika Schrinner, die Unterstützer suchte. Die gebürtige Wienerin und gelernte Kunstglaserin lebte 20 Jahre in England und ist erst vor kurzem wieder nach Österreich zurückgekehrt. Gemeinsam mit ihrem Mann betreibt sie eine kleine britische Brauerei in Allentsteig. Ihr großes Ziel ist es, den Stadtkern wiederzubeleben:

"In Allensteig gibt es mehr Schwer- und Durchzugsverkehr als Menschen. Das Waldviertel wird nach außen hin sehr gut vermarktet, aber in den kleineren Städten stirbt der Stadtkern und die Einwohner werden weniger",

erklärt Schrinner. Daher müsse man Plätze schaffen, wo sich Menschen treffen und Gemeinschaften entstehen können und auch kulturelle Veranstaltungen fördern.