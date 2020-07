Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) sichert den Erhalt der Kasernen im Waldviertel zu.

REGION. Am Rande des Nationalen Sicherheitsrates, dem zentralen Beratungsgremium der Bundesregierung in Sicherheitsfragen, konnte der Waldviertler Nationalratsabgeordnete Lukas Brandweiner (ÖVP) mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner über die geplante Heeresreform und die Auswirkungen auf das Waldviertel sprechen. "Die Frau Ministerin hat sich ganz klar zum Auftrag des Bundesheeres und zu den Soldatinnen und Soldaten bekannt. Sie wird das Bundesheer weiterentwickeln und modernisieren, um für mögliche Zukunftsbedrohungen bereit zu sein", so Brandweiner.

"Ein wichtiges Signal"

Fakt ist, dass sich die Bedrohungslage in Österreich verändert hat: so gibt es beispielsweise fast 50 Cyberangriffe pro Tag, Naturkatastrophen, Migrationskrise und auch Szenarien wie die Corona-Krise verlangen veränderte Strukturen und verschieben den Fokus. Gerade in ländlichen Gebieten sind die Kasernen nicht nur Schutz und Hilfe, sondern auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und Arbeitgeber. Mit dem höchsten Heeresbudget in der Geschichte – ein Plus von 9,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – gilt es nun die Aufgaben des Bundesheeres neu zu priorisieren und die dafür erforderlichen Strukturen zu schaffen.

„Mir war und ist wichtig, dass unsere Kasernen und die damit verbunden Arbeitsplätze im Waldviertel erhalten bleiben. Ministerin Tanner hat mir bestätigt, dass keine dieser Einrichtungen geschlossen wird. Das ist ein wichtiges Signal für den Bezirk Zwettl, denn wir alle wissen, wie wichtig die Kaserne in Allentsteig und der Truppenübungsplatz für die Region sind", freut sich Brandweiner.