Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf lud auch heuer die Waldviertler Gemeindevertreter zum digitalen Regional-Stammtisch ein. Über 300 Bürgermeister sowie Energie- und Umweltgemeinderäte haben sich online versammelt, um sich über die Themen Umwelt- und Klimaschutz zu informieren und zur Coronalage auszutauschen.

BEZIRK ZWETTL. „Das riesige Interesse zeigt, dass die Gemeinden starke Verbündete im Kampf gegen den Klimawandel sind. Rund 300 Teilnehmer aus allen Gemeinden des Waldviertels unterstreichen das eindrucksvoll. Und es zeigt ganz klar, was wir gemeinsam erreichen wollen: Nach der Coronakrise bekämpfen wir jetzt den Klima-wandel gemeinsam. Mit Investitionen in Erneuerbare Energie-Projekte, in Umweltmaßnahmen und Klimaschutz vor Ort. Das schützt die Umwelt und stützt die regionale Wirtschaft,“ so Pernkopf über die Bedeutung der regionalen Stammtische.

Rückblick auf hartes Jahr

Durch die gut anlaufende Impfstrategie des Landes Niederösterreich wurde auch über die Herausforderungen der Corona-Pandemie in den vergangenen Monaten gesprochen.

„Das vergangene Jahr hat uns alle hart getroffen. Die Gemeinden spielen beim Comeback-Plan eine wichtige Rolle. Nach den erfolgreichen Teststraßen seit Dezember zünden wir seit Anfang Mai den Impfturbo und ich bin überzeugt, dass wir in Zukunft auch auf den Energiewende-Turbo setzen können. Mit nachhaltigen Investitionen in den Gemeinden gehen wir mit einem guten Beispiel voran und tun dabei etwas Gutes für die Umwelt,“ erklärt Pernkopf.

Dabei konnte laut Pernkopf eine wesentliche Lehre aus den vergangenen Monaten gezogen werden: „Wir haben mit dem Corona-Virus nach wie vor mit einer ansteckenden Krankheit zu tun. Was wir aber immer öfter beobachten ist, dass auch der Klimaschutz ansteckend sein kann. Wenn in einer Gemeinde jemand eine Photovoltaik-Anlage errichtet, spricht sich das schnell herum und darauf folgen weitere.“

Projekte vorgestellt

Bei insgesamt fünf Terminen stellten die Gemeinden ihre Projekte per Videokonferenz vor, so gab es einen Beitrag aus der Gemeinde Kilb zur Regionalität, wo Bauern gemeinsam einen Selbstbedienungsladen gegründet haben und damit ein zusätzliches Nahversorgerangebot geschaffen haben und einen aus der Gemeinde Meiseldorf, wo im vergangenen Jahr auf dem Gelände eines ehemaligen Steinbruches eine PV-Sonneninsel errichtet wurde.

Auch die Gemeinden Schwadorf, die den Kindergartenbustransport mit einem elektrischen 9-Sitzer Bus durchführt, und Großschönau, das mit einem Pilotprojekt 14 Prozent der bestehenden Ölheizungen in zwei Jahren durch erneuerbare alternativen austauschen konnte, standen im Mittelpunkt des Stammtisches.