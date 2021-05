Waldviertel trifft Mühlviertel

Auf Initiative der Nationalratsabgeordneten Lukas Brandweiner, Martina Diesner-Wais und Johanna Jachs wurde ein Treffen zwischen den Abgeordneten und Gemeindebundvertretern der Volkspartei aus den Bezirken Gmünd, Freistadt und Zwettl organisiert.

OBERWALTENREITH. Bis vor einigen Jahren gab es noch regelmäßige Treffen zwischen den Spitzenfunktionären der Bezirksnachbarn. Umso mehr freut sich Bezirksparteiobmann LAbg. Bgm. Franz Mold, dass er auf Initiative des Waldviertler Nationalratsabgeordneten Lukas Brandweiner seine Parteikollegen in seiner Heimatgemeinde Zwettl begrüßen konnte: „Der Austausch mit den Nachbarbezirken Gmünd und Freistadt ist für uns enorm wichtig, da es sehr viele Überschneidungen gibt und die Problemstellungen sehr ähnlich sind. Mich freut es natürlich, dass wir dieses Treffen im Vorzeigebetrieb Waldland abhalten konnten.“

Mobilität und Breitbandausbau

Auf der Agenda standen vor allem die Themen Mobilität und Breitbandausbau. Nationalrat Brandweiner gab einen Überblick über das aktuelle 1,8 Milliarden Euro schwere Mobilitätspaket, welches in den nächsten Jahren umgesetzt werden soll. „Neben den Hauptachsen im Waldviertel ist es uns wichtig, die Verbindung nach Oberösterreich zu stärken. Viele Menschen pendeln in den Nachbarbezirk zum Arbeiten, aber auch immer mehr Leute kommen zum Einkaufen oder besuchen eines der vielen Ausflugsziele.“ Insgesamt beträgt die Summe an zusätzlichen Investitionen in das Landesstraßennetz im Waldviertel bis 2035 rund 220 Millionen Euro. Die Mühlviertler Abgeordnete Johanna Jachs zeigte sich über diese Pläne sehr erfreut und gab einen Überblick über die aktuellen Projekte in ihrer Heimatregion. „Neben dem Individualverkehr ist es auch wichtig den öffentlichen Verkehr weiter auszubauen und für die Menschen attraktiver zu gestalten. Ein wichtiger Schritt wird hier das 123-Ticket, wo wir bereits intensiv an der Umsetzung des österreichweiten Tickets arbeiten. Aber es wird auch regionale Lösungen brauchen, um die Menschen für den öffentlichen Verkehr zu begeistern.“ betont die jüngste Abgeordnete in der Runde.

Ein Thema, welches ebenfalls beide Regionen beschäftigt, ist der Breitbandausbau. „Schnelles Internet hat sich mittlerweile zum Entscheidungskriterium für eine Ansiedlung in den Regionen entwickelt. Daher ist es auch wichtig, dass wir den Breitbandausbau weiter intensiv vorantreiben. Mit den geplanten 1,4 Milliarden Euro Breitbandförderung wird das auch sichergestellt“ zeigt sich Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais überzeugt.

Bezirkshauptmann Michael Widermann, ebenfalls beim Treffen dabei, strich die hervorragende Zusammenarbeit der Behörden, besonders während der Hochphase der Corona-Pandemie hervor.

Abschließend waren sich alle Teilnehmer einig, dass die Zusammenarbeit durch solche Treffen intensiviert wird und vereinbarten, bei den nächsten Zusammenkünften weitere wichtige Themen wie Tourismus oder die Beziehungen zu unseren tschechischen Nachbarn zu erörtern.