WIEN/WALDVIERTEL. In der Sondersitzung des Nationalrates wurden seitens der Regierungsfraktionen wieder einige Entlastungsmaßnahmen beschlossen.

„Nach der ökosozialen Steuerreform und den beiden Antiteuerungspaketen werden nun weitere 6 Milliarden Euro investiert um die Teuerung abzufedern. Expertinnen und Experten begrüßen dieses Paket einhellig“, berichten die Abgeordneten Martina Diesner-Wais und Lukas Brandweiner.

So werden 5 Milliarden für die Haushalte und 1 Milliarde zur Unterstützung der Wirtschaft und des Standortes in die Hand genommen. Konkret bekommt jeder Erwachsene 250 Euro Klimabonus und 250 Euro Teuerungsausgleich, für Kinder gibt es je die Hälfte. Darüber hinaus bekommen Mindestpensionisten, Studenten und auch Arbeitslose 300 Euro Sonderzuschuss. Die Verschiebung der CO2 Bepreisung rundet das Paket ab.

Unterstützung für Familien

„Gerade die zusätzliche Einmalzahlung von 180 bei der Familienbeihilfe im August und die Vorziehung des erhöhten Familienbonus (Anm. von 1.500 auf 2.000 Euro) bringt schnelle Entlastung“, freut sich Familienausschussmitglied Brandweiner und rechnet vor: „Für eine Familie mit zwei Kindern bedeutet das eine Gesamtentlastung von mehr als 2.800 Euro!“

Auch strukturelle Maßnahmen, die bis ins Jahr 2026 ein Ausmaß von etwa 22 Milliarden Euro erreichen, werden umgesetzt. „Die Senkung der Lohnnebenkosten und die Valorisierung der Sozialleistungen sind schon große Brocken, die Abschaffung der kalten Progression bedeutet aber mit Sicherheit die größte Entlastung“, so Abgeordnete Diesner-Wais.

Mit Kopfschütteln reagieren die beiden Abgeordneten über das Abstimmungsverhalten der Oppositionsparteien im Parlament, die alle Entlastungsmaßnahmen der Regierungsfraktionen ablehnen. „Man kann ja über viel diskutieren, aber einfach nur dagegen sein ist zu wenig. Wir setzen das um, wovon die anderen Parteien seit langer Zeit nur reden und jetzt sind sie dagegen. Das ist einfach unverständlich“, so Brandweiner und Diesner-Wais abschließend.