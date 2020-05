Politik verspricht mehr Geld speziell für Dorf-Wirtshäuser, Essensgutscheine werden aufgewertet.

BEZIRK ZWETTL. „Es ist eine wichtige Woche für die Gastronomie. Denn das Herunterfahren von weiten Teilen des gesellschaftlichen Lebens sowie der Wirtschaft durch das Corona-Virus, hat unter anderem besonders die Gastronomie und die Gastwirte in Österreich hart getroffen“, betont Abgeordneter zum Nationalrat Lukas Brandweiner (ÖVP) aus der Gemeinde Groß Gerungs in einer Aussendung.

Aufgrund der zurückgegangenen Corona-Infektionszahlen, kann die Gastronomiebranche am Freitag wieder ihren Betrieb unter Auflagen aufnehmen. Der entgangene wirtschaftliche Schaden ist groß und soll mit einem 500 Millionen schweren Wirte-Paket bestmöglich abgefedert werden.

Steuererleichterungen für Wirte

Im Rahmen des wirtschaftlichen Comebacks wurde von Ministerin Elisabeth Köstinger und Minister Gernot Blümel ein Paket vorgelegt, das speziell Wirtinnen, Wirte und Gasthäuser unterstützen soll.

So wird die Umsatzsteuer auf alkoholfreie Getränke in Wirtshäusern von 20% auf 10% gesenkt, Essensgutscheine für Mitarbeiter werden steuerlich weiter vergünstigt und Geschäftsessen in einem höheren Ausmaß steuerlich absetzbar. Das heißt: Die Höchstgrenze für steuerfreie Gutscheine wird von derzeit 4,4 Euro auf 8 Euro (im Gasthaus verwendbar) und von 1,1 Euro auf 2 Euro (für Lebensmittelgeschäfte angehoben. Brandweiner dazu: „600.000 Arbeitnehmer und die Gastwirte profitieren von dieser Maßnahme in der Gesamthöhe von 150 Millionen Euro.“

Und die Obergrenze für pauschalierte Betriebe wird von derzeit 255.000 auf 400.000 Euro angehoben, das Grundpauschale wird von 10 auf 15% angehoben, der Mindestpauschalbetrag von 3.000 auf 6.000 Euro.

Die Schaumweinsteuer wird abgeschafft und die Absetzbarkeit von Geschäftsessen wird erhöht. „Besonders für Dorfwirtshäuser gibt es mehr Geld. Das Mobilitätspauschale wird von 2% auf 6% für Gasthäuser in Gemeinden bis 5.000 angehoben“, erklärt Abgeordneter Brandweiner.

"Comeback schneller und leichter ermöglichen"

Das „Wirte-Paket“ bringe eine spürbare Entbürokratisierung. „Mit diesem „Wirte-Paket“, soll den Wirtinnen und Wirten das Comeback zur wirtschaftlichen Normalität besser und schneller möglich sein. Insgesamt ist das eine Entlastung der Gastronomie von rund 500 Millionen Euro“, betont Lukas Brandweiner am Rande der Budgetberatungen des Nationalrates.

Das Paket sei zusätzlich zum Fixkostenzuschuss, mit dem bis zu 75 Prozent der Fixkosten für 3 Monate übernommen werden. „Mit einem Mix aus Unterstützung und Entlastung soll der Neustart für die Wirtinnen und Wirte bestmöglich gelingen, weil die Gastfreundschaft und die Gemütlichkeit unserer Gasthäuser ist aus unserem sozialen Leben nicht weg zu denken, ich habe persönlich schon eine lange Liste von Wirtshäusern, die ich besuchen werde“, so der Waldviertler Abgeordnete Brandweiner abschließend.

Erste Schließung

Dass es durch die Coronavirus-Pandemie und dem damit einhergegangenen Lock-Down zu einer weiteren Ausdünnung der Wirtshaus-Landschaft im Bezirk Zwettl kommen könnte, bestätigt ein erster Fall. Das Dorftreff in Rudmanns wird nicht mehr öffnen. Der Inhaber hat dies auf Facebook wenige Stunden nach der Präsentation des Wirte-Paketes so kommuniziert: "Liebe Gäste! Wir werden nicht mehr öffnen. Den ganzen Auflagen zu folgen und unter diesen Umständen, ist es mir nicht möglich, den Betrieb aufrecht zu erhalten." Experten befürchten schon seit längerer Zeit, dass es zu etlichen solcher Fälle kommen werde.