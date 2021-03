Echsenbachs Bürgermeister Josef Baireder im Interview

BEZIRKSBLÄTTER: Wie hat sich Echsenbach aus Ihrer Sicht in den letzten Jahren entwickelt? Welche Vorhaben konnten umgesetzt werden?

JOSEF BAIREDER: "Die Marktgemeinde Echsenbach ist eine Wohngemeinde, die durch die zentrale Lage zwischen den Bezirksstädten des Waldviertels und die sehr gute Verkehrsanbindung in die Zentralräume mit Auto, Bus und Bahn eine positive Bevölkerungsentwicklung verzeichnen konnte. Mit der Firma Hartl Haus können wir in unserer Gemeinde außerdem viele qualifizierte Arbeitsplätze bieten, die natürlich auch zu einem Zuzug geführt haben.

In den letzten Jahren wurden viele Investitionen in die Infrastruktur getätigt. Die größeren davon sind die Errichtung des Gemeindezentrums mit Musikerheim, die Neugestaltung des Marktplatzes, der Neubau des Feuerwehrhauses mit dem Ausbau des Bauhofes, die Erschließung der Siedlung 'Am Aufeld', die Erweiterung des Kindergartens um eine dritte Gruppe, Investitionen in Photovoltaikanlagen und die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED in allen Katastralgemeinden. Im Mittelpunkt des letzten Jahres stand der Breitbandausbau. Damit steht allen Liegenschaften in der gesamten Marktgemeinde der Anschluss an schnelles Internet zur Verfügung."

Welche Ziele verfolgen Sie mit und für Ihre Gemeinde in naher und mittelfristiger Zukunft?

"Mein Ziel ist es, weiterhin am Puls der Zeit zu sein, Traditionen hochzuhalten, aber gleichzeitig offen für vielleicht auch etwas schräge Ideen zu sein. Gerade in diesen etwas schwierigeren Zeiten bemühen wir uns beispielsweise, durch Aktionen für die Kinder, wie etwa den Weihnachtspfad, etwas Abwechslung zu schaffen. Das Gemeindezentrum ist dank unserer engagierten Mitarbeiterinnen vom reinen Amt zum Servicezentrum mit Bibliothek, Postpartnerstelle und Informationsmittelpunkt für viele Anliegen der Gemeindebürger geworden.

Als Wohngemeinde stehen natürlich die Interessen der Familien und Kinder, aber auch Möglichkeiten für ein sicheres Altwerden in der Gemeinde im Mittelpunkt der Überlegungen."

Das Gemeinschaftsleben ist in allen Orten des ländlichen Raumes ein entscheidender Wohlfühlfaktor: Was hat Echsenbach hier zu bieten?

"Schon seit jeher bilden eine große Anzahl an Vereinen das Rückgrat des Gemeinschaftslebens. Besonders hervorzuheben ist dabei das Miteinander zwischen den Vereinen und Vereinigungen ohne Konkurrenzdenken. So gibt es eine großartige Zusammenarbeit bei vielen Festen und Veranstaltungen untereinander sowie auch mit der örtlichen Gastronomie. Die Förderung der Freiwilligen Feuerwehr und aller Vereine wird daher weiterhin aufrechterhalten.

Dieses Miteinander spürt man aber auch im öffentlichen und privaten Bereich. Nachbarschaftshilfe und gegenseitige Unterstützung wird großgeschrieben, viele arbeiten bei gemeinsamen Projekten wie Kinderspielplätzen, Umweltaktionen oder Ortsbildgestaltung mit. Es gibt eine sehr gute Zusammenarbeit aller im Gemeinderat vertretenen Parteien und zwischen Gemeinde und Pfarre."

Welche Projekte möchten Sie gerne bis zum Ende dieser Periode umsetzen oder zumindest Weichen für eine langfristige Veränderung stellen?

"Aktuell erfolgt die infrastrukturelle Aufschließung neuer Bauplätze im Anschluss an die Siedlung 'Am Aufeld', die ab Mitte des Jahres bereits für die Bebauung zur Verfügung stehen werden. Außerdem werden von einem privaten Investor günstige Wohnungen in einem ehemaligen Geschäftslokal errichtet.

Die Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung in der KG Echsenbach soll durch die Erschließung eines neuen Bohrbrunnens und weitere Investitionen in die Modernisierung der Gemeindewasserleitung erfolgen.

Straßen- und Wegeerhaltungsmaßnahmen, insbesondere die Anbindung des Industriegebietes an die neue B36 über die Abfahrt Kleinpoppen, der weitere Ausbau des Radwege- und Wandernetzes sowie der Sport- und Freizeitanlagen stellen weitere mittelfristige Vorhaben dar.

Als Klimabündnisgemeinde und e5-Gemeinde werden weiterhin Umweltprojekte forciert. Die Beteiligung an der Echsenbach Energieversorgung EEV GmbH hat das Ziel, ein Holzgaskraftwerk im Industriegebiet zu errichten, das nicht nur durch grünen Strom zur Energieautarkie beitragen, sondern auch die Fernwärmeversorgung absichern soll."